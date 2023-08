Arminia mit "typischem Sonntagsschuss" und entspanntem Kniat

Nach dem Zweitliga-Abstieg und dem damit verbundenen Umbruch kämpft Arminia Bielefeld damit, richtig in der 3. Liga anzukommen. Beim 1:1 gegen den Mitabsteiger Jahn Regensburg sah Arminen-Coach Mitch Kniat einen engagierten Auftritt seiner jungen Mannschaft - und ein Traumtor, das nicht zufällig fiel.

"Was ich der Mannschaft sofort mitgeben kann, ist, dass sie wieder alles gegeben hat", zeigte sich Kniat am Mikrofon von "MagentaSport" mit dem Einsatz zufrieden. Im Spielerischen und Taktischen sahen er und Torschütze Gerrit Gohlke aber noch Verbesserungspotenzial.

Hierbei fiel vor allem die Anfangsphase auf, in der Regensburg durch hohes Pressing den Spielaufbau der Ostwestfalen störte. Überraschend kam das für Kniat nicht: "Es war klar, dass die uns anlaufen - aber immer nur drei, vier Passe. Wir haben aber diese drei, vier Pässe nicht hinbekommen", analysierte der Trainer die Probleme seines Teams, dem er allerdings keinen Vorwurf machen wollte: "Die (Mannschaft, Anm. d. Red.) ist jung, die müssen noch ein paar Abläufe lernen".

Schließlich gelang es seiner Elf, sich auf das Regensburger Spiel einzustellen. "Auch wenn der ein oder andere Fehlpass dabei war, haben wir die Ruhe bewahrt. Trotz alledem müssen wir schauen, dass wir unsere Idee das nächste Mal einen Ticken besser umsetzen", fasste Gohlke zusammen.

Ein typischer Sonntagsschuss - passend zum Tag heute. Ich glaube, das passiert mir nicht mehr allzu häufig, dass ich den so treffe - auch noch mit links. Gerrit Gohlke

Der Defensivmann selbst leistete mit einem Traumtor seinen Beitrag zum Remis: Nach einem weiten Einwurf nutzte er ein Zuspiel von Fabian Klos für seinen "typischen Sonntagsschuss", den er nach eigenen Angaben so nicht mehr allzu häufig treffen werde. Dabei war die Entstehung des Treffers kein Zufall: Kniat gab an, dass die Mannschaft trainiert habe, dass nach Standards "die zweiten Bälle bei uns landen".

Auch ein ausgebliebener Elfmeterpfiff in der Schlussphase, als Andreas Geipl den Ball an den Oberarm bekam, konnte den Arminen-Coach nicht aus der Ruhe bringen. "Schiedsrichter machen auch Fehler […] Damit müssen wir leben. Ich mache auch genug Fehler, darum bin ich da relativ entspannt", führte Kniat an. Sein Fokus liegt nach der "hochintensiven" Englischen Woche auf der Vorbereitung des kommenden Spiels: "Jetzt müssen wir halt Wunden lecken, haben etwas länger Zeit und dann kommt Viktoria Köln".