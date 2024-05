Arminia Ludwigshafen vor dem "Endspiel": Die Hoffnung heißt Laping

Arminia Ludwigshafen will dem Massen-Abstieg aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar entgehen und setzt dabei auf Ex-Profi Marco Laping als Interimstrainer. Doch selbst bei einem Abrutschen auf Platz 14 am Sonntag muss es mit der Fünftklassigkeit nicht zwingend vorbei sein.

TuS Mechtersheim, Arminia Ludwigshafen oder Cosmos Koblenz? Während Meister (Eintracht Trier) und Vizemeister (SV Gonsenheim) der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar längst feststehen, dreht sich die spannendste Frage vor dem letzten Spieltag um Platz 14. Denn: Sollte sich Gonsenheim in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga nicht durchsetzen, ist dieser ein Abstiegsplatz - neben den schon feststehenden Klubs (Bitburg, Pfeddersheim, Quierschied, Baumholder, Waldalgesheim und Dudenhofen) müsste ergo ein weiterer den Gang in die Sechstklassigkeit antreten. "Es ist schon verrückt, dass so viele Mannschaften absteigen", stellt Markus Impertro fest. Ludwigshafens Sportlicher Leiter spricht von einer "unglücklichen" Situation: "Ich glaube nicht, dass es so etwas noch einmal geben wird. Wir müssen es aber hinnehmen."

Im Fernduell hat es die auf Rang 13 liegende Arminia (48 Punkte) mit TuS Mechtersheim (Platz 12, 48 Punkte) und Cosmos Koblenz (Platz 14, 47 Punkte) zu tun. Die gute Nachricht aus Ludwigshafener Sicht: Mit einem Sieg ist man - genau wie Mechtersheim - definitiv gesichert. Die schlechte: Das Auswärtsspiel bei Wormatia Worms (Sonntag, 14 Uhr) ist mit Abstand die schwierigste Aufgabe. Die Konkurrenten treffen jeweils auf Absteiger: Mechtersheim gastiert zeitgleich in Waldalgesheim, Koblenz empfängt den VfR Baumholder.

"Wir wollen nichts unversucht lassen", kündigt Impertro über die aktuelle Situation in Ludwigshafen an. Nach der 3:8-Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern II trennte sich der Verein von Andreas Brill und installierte einen alten Bekannten als Interimscoach: Marco Laping, der auch in der Saison 2021/22 auf der Trainerbank saß und später als Teammanager agierte, soll den Klassenerhalt sichern.

Ich mache das für 14 Tage, mehr ist zeitlich nicht darstellbar. Marco Laping über seinen Job als Interimstrainer

Impertro spricht von der "allerletzten Patrone" und ist dem mit der Erfahrung von 41 Zweitligaeinsätzen für den 1. FC Saarbrücken ausgestatteten Ex-Profi dankbar: "Ich bin guter Dinge, auch wenn er in der kurzen Zeit wahrscheinlich nicht das Fußballerische verbessern wird. Marco wollte uns nicht im Stich lassen." Klar ist, dass es sich um eine befristete Lösung handelt. "Ich mache das für 14 Tage, mehr ist zeitlich nicht darstellbar", sagt Laping, der als Unternehmer in der Sportartikelbranche tätig ist. Gespräche mit potenziellen Trainern für die nächste Saison laufen, vor dem letzten Spieltag soll indes keine Entscheidung fallen.

Voller Fokus also auf das Abstiegsendspiel: "Wichtig ist jetzt, Selbstvertrauen, Bissigkeit und Galligkeit reinzubringen", betont Laping. Die Mannschaft habe er als verunsichert kennengelernt - was sich nun schnellstmöglich ändern soll. "Die Jungs sollen den Ball haben wollen. Es geht aber nur über Aggressivität und Zweikämpfe." Großen Respekt hat der A-Lizenz-Inhaber vor Gegner Wormatia Worms: "Vom Kader her ist das nach Eintracht Trier die beste Mannschaft der Liga."

Sollte das Worst-Case-Szenario - eine Niederlage in Worms sowie ein gleichzeitiger Punktgewinn von Cosmos Koblenz - am letzten Spieltag eintreten, heißt es in Ludwigshafen: Daumen drücken für den SV Gonsenheim. Der Vizemeister kämpft nach dem Ende der regulären Saison mit den Zweiten der Hessenliga (Türk Gücü Friedberg) und Oberliga Baden-Württemberg (aktuell SG Sonnenhof Großaspach) um das letzte Ticket für die Regionalliga Südwest. Setzt sich der Klub aus dem Mainzer Stadtteil in den Aufstiegsspielen durch, kann die Arminia jubeln - auf Umwegen hätte sie dann doch noch den Klassenerhalt geschafft.