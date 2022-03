Arminia Ludwigshafen legt auswärts den nächsten Dreier nach

Der FC Arminia Ludwigshafen hat am Montag das Derby beim FV Dudenhofen für sich entschieden und mausert sich damit immer mehr zu einem Aufstiegskandidaten, da inklusive der Nord-Staffel nur zwei Teams derzeit mehr Punkte auf dem Konto haben.

Arminia Ludwigshafen hat auch das zweite Auswärtsspiel in diesem Kalenderjahr für sich entschieden. Beim FV 1920 Dudenhofen musste das Team des scheidenden Trainer Marco Laping aber erstmal einem Rückstand hinterherlaufen. Nach einem halbhohen Ball von rechts auf den kurzen Pfosten kam Neuner einen Sekundenbruchteil vor Ludwigshafens Torhüter Urban an den Ball und bugsierte das Leder über die Linie (33.). Die Antwort der Arminia ließ nicht lange auf sich warten: In der 38. Minute bediente Tahedl mit einem Heber Thum und der torgefährliche Angreifer erzielte mit links seinen 16. Saisontreffer.

Gut 15 Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, da kombinierte sich die Arminia geduldig gegen rund um den Strafraum gut gestaffelte Dudenhofer durch. Nach einer Flanke von rechts faustete FVD-Keeper Schilling den Ball genau vor die Füße von Adragna, der aus rund 20 Metern zum 2:1 einschoss.

Dabei blieb es auch, Ludwigshafen festigte Rang zwei und hat mit 43 Punkten auf dem Konto staffelübergreifend gesehen nur noch Wormatia Worms (47 Punkte) und Eintracht Trier (46) vor sich , während Dudenhofen trotz der für einen Wochentag ordentlichen Kulisse von 485 Zuschauern das zweite von drei Heimspielen im Jahr 2022 verloren geben musste. Schon am Samstag besteht die Chance, diese Bilanz zu verschönern, denn dann gastiert die SV Elversberg II zum vierten Heimspiel in Folge.