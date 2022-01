Arminia Ludwigshafen: Co-Trainer Andreas Brill beerbt Marco Laping im Sommer

Beim FC Arminia Ludwigshafen steht im Sommer ein hausinterner Trainerwechsel an. Co-Trainer Andreas Brill wird befördert und beerbt Marco Laping.

Marco Laping legt im Sommer sein Traineramt bei Arminia Ludwigshafen nieder, will dem Verein aber in anderer Funktion erhalten bleiben. imago images/Jan Huebner

Marco Laping wird im Sommer seinen Cheftrainer-Posten beim FC Arminia Ludwigshafen abgeben. Der 43-Jährige, der erst im vergangenen Sommer die Stelle antrat, will kürzertreten, bleibt dem Oberligisten aber in anderer Funktion erhalten. Beerbt wird Laping von seinem Co-Trainer Andreas Brill, der befördert wird.

"Die Doppelbelastung von Beruf und Traineramt bei der Arminia ist für mich leider zu groß geworden", wird Laping in einer Meldung des Vereins zitiert. Beides lasse sich nicht mehr miteinander verbinden, weshalb er sich zu diesem Schritt entschlossen habe, so der Trainer schweren Herzens. "Ich werde aber weiter der Mannschaft und Andy Brill zur Seite stehen, nur nicht mehr in der ersten Reihe."

Zwar würde es auf der Trainerposition einen Wechsel geben, der aber für die Spieler keine große Veränderung mit sich bringt, versichert Laping. "Andy ist schon jetzt sehr nah an den Jungs dran, ist an der positiven Entwicklung in den letzten Monaten maßgeblich beteiligt, macht einen Riesenjob und wird auch als Cheftrainer mit der Arminia Erfolg haben", ist sich Laping sicher. "Mir tut es wirklich leid, denn die Arbeit mit dieser Mannschaft hat mir großen Spaß gemacht." Aber er sei ja auch nicht ganz weg.