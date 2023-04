Arminia löst Verträge mit Scherning und Henke auf

Bundesliga-Absteiger Bielefeld hat sich mit den Ex-Trainern Daniel Scherning und Michael Henke geeinigt und die Arbeitspapiere aufgelöst.

Drei Trainerpersonalien sollten dieser Tage bei Arminia Bielefeld zu den Akten gelegt werden, zwei der Verträge wurden nun aufgelöst, wie die Ostwestfalen am heutigen Dienstag mitteilten. Mit Daniel Scherning und Michael Henke "hat der Verein jeweils individuelle Vereinbarungen mit stillschweigendem Einvernehmen getroffen", ist auf der Vereinswebsite zu lesen.

"Ich danke Daniel Scherning und Michael Henke für ihr Mitwirken in guten, partnerschaftlichen Gesprächen. Ich wünsche beiden alles Gute", wird Arminia-Geschäftsführer Christoph Wortmann zitiert.

Bielefelds Finanz-Geschäftsführer möchte auch noch eine Einigung mit Uli Forte erzielen, der in den ersten vier Saisonspielen als Trainer in der Verantwortung stand. Rund eine Million Euro dürften die wirtschaftlich nicht auf Rosen gebetteten Ostwestfalen damit insgesamt sicherlich an noch ausstehenden Gehältern einsparen.

Als Scherning Anfang März gehen musste, wies das Team die ligaweit meisten Niederlagen auf - 14 an der Zahl. Seit der Übernahme von Uwe Koschinat ist in vier Begegnungen keine mehr dazugekommen. Acht Punkte stehen nach zwei Siegen und zwei Unentschieden zu Buche. Arminia hat das Verlieren abgelegt, auch in engen Spielen wie dem jüngsten gegen Düsseldorf, in denen einstmals das Pendel oft für den Gegner ausschlug. "Und wenn man sich jetzt in der Kabine umschaut", so der neue Coach nach dem 2:2 gegen Düsseldorf, "dann finde ich gar nicht so schlecht, dass nicht der Punkt gegen einen potenziellen Aufstiegskandidaten gefeiert wird, sondern dass die Mannschaft mit sich schwanger geht: Ist es etwas Tolles, einen Rückstand egalisiert und die Menschen hinter uns zu haben? Oder müssen wir uns nach der Führung über zwei verlorene Punkte ärgern?"

Gui Ramos fehlt in Karlsruhe gesperrt

Dieser "Gewissenskonflikt" gefällt Koschinat. "Daran sieht man, welche Eigenansprüche die Mannschaft hat." Prinzipiell sei es immer gut, ungeschlagen zu bleiben, mit dem Punkten fortzufahren. Was der unter seiner Ägide deutlich stabileren Einheit auch künftig zuzutrauen ist, wenngleich es bei dem gewonnen Zähler gegen Fortuna einen Wermuts- tropfen gab: Top-Verteidiger Gui Ramos, zudem per "Einwurf-Flanke" an der Entstehung der 1:0-Führung beteiligt, fehlt nach der fünften Gelben nun in Karlsruhe, wo die Arminia am Sonntag gastiert (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).