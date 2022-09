Arminia klettert aus dem Keller - Kempe von Becher getroffen - Pröger führt Hansa zum Sieg

Mit einem zwischenzeitlich zittrigen 4:2 gegen Kiel hat sich Bielefeld in der 2. Liga Luft verschafft. Bei Darmstadts 2:0 gegen Nürnberg stand Kempe im Fokus, Rostock dominierte das Ostduell gegen Magdeburg. Am Abend empfängt der HSV im Topduell Fortuna Düsseldorf.

Hack-Jubel in Bielefeld, Kempe am Boden, Rostock in Feierlaune: Szenen vom Zweitliga-Samstag. imago images (3)

Darmstadt beendet Remis-Serie - Kempe im Fokus

Der SV Darmstadt hat sich am Samstag nach zuvor drei Remis mit einem 2:0-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg wieder in der Zweitliga-Spitzengruppe zurückgemeldet. Mit Kempe stand ein Ex-Nürnberger im Fokus: Er besorgte nicht nur das 1:0 (8.), sondern bereitete per Ecke auch das 2:0 (27.) vor - und wurde im zweiten Durchgang von einem Plastikbecher aus dem Gästeblock am Kopf getroffen, als er eine weitere Ecke ausführen wollte. Auch sportlich war es ein Nachmittag zum Vergessen für die uninspirierten Gäste, die zuletzt mit dem 1:0-Sieg gegen Bielefeld noch für ein wenig Ruhe gesorgt hatten.

Lasme bremst Kieler Aufholjagd auf der Alm

Arminia Bielefeld hat das zuvor so schwache Punkt- und Torkonto gegen Holstein Kiel ordentlich aufgehübscht. Die Scherning-Elf feierte per 4:2 den zweiten Saisonsieg, auch weil gleich zweimal ein Blitztor gelang: Hack traf nach nicht einmal 20 Sekunden zur Führung, Okugawa keine drei Minuten nach dem Seitenwechsel. Dazwischen hatte der Ex-Kieler Serra - auf Vorlage von Hack - sein 32. Tor im 100. Zweitligaspiel markiert (36.), verletzte sich dabei allerdings und musste zur Pause ausgewechselt werden. Die lange wenige kaltschnäuzigen Kieler gaben sich nicht auf, kamen durch Mühling (59.) und Bartels (68.) noch mal auf 2:3 dran, wurden dann aber ausgekontert (Lasme, 85.), als sie gerade vergeblich einen Elfmeter forderten. Danach verhinderte Fraisl per Parade an den Pfosten noch das 3:4.

Pröger gegen Magdeburg nicht zu bremsen - Atik vergibt Elfmeter

Hansa Rostock hat seine Negativserie von drei Niederlagen auf eindrucksvolle Weise beendet. Mit vier Neuen in der Startelf, drei davon in der Viererkette, bezwang der einstige Bundesligist den 1. FC Magdeburg, Ex-Arbeitgeber von Hansa-Trainer Jens Härtel, mit 3:1. Ein Doppelpack von Pröger (30./41.), der jetzt schon bei vier Saisontoren und sieben Scorerpunkten steht, legte den Grundstein, Fröde legte nach (64.). Die Gäste, nun mit 22 Gegentoren Vorletzter, spielten im ersten Durchgang oft gefällig nach vorne, nutzten aber ihre Chancen einfach nicht. Scherff etwa bewahrte Hansa mit einem spektakulären Rettungskopfball an die eigene Latte vor dem Rückstand (17.). Nach der Pause bauten sie deutlich ab und vergaben durch Joker Atik auch noch einen Foulelfmeter (84.). Erst in der Nachspielzeit traf der FCM noch - durch Atik.

5 aus 6: Hannover siegt auch in Sandhausen

Am Freitagabend beendete Hannover 96 die Negativserie gegen Sandhausen, das die letzten drei Partien gegen die 96er gewonnen hatte, mit einem 3:2-Sieg. Mit einem 1:0 ging die Leitl-Elf in die Pause, danach waren Schiedsrichter Wolfgang Haslberger und der VAR gefordert. Erst wurde dem SVS nachträglich ein Elfmeter zugesprochen (1:1 David Kinsombi 56.), dann wurde der Heimelf ein Strafstoß wieder weggenommen und auch eine Gelb-Rote Karte gegen Hannovers Neumann revidiert. Regulär waren dann die Treffer von Nielsen und Muroya für 96, Ajdini sorgte in der 73. Minute mit dem 2:3 für Spannung. Hannover ist seit sechs Spielen ungeschlagen, gewann fünf davon und ist an den Aufstiegsrängen dran.

Doppelpacker Ujah lässt Braunschweig jubeln

Nicht weniger spannend ging es in Braunschweig zu, wo Ujah zum Mann des Abends avancierte. Der Neuzugang, der auch im Derby in Hannover (1:1) getroffen hatte, glänzte beim 2:1 gegen Karlsruhe mit einem Doppelpack. Auf das 1:0 des Stürmers hatte der KSC noch eine Antwort durch Wanitzek, doch das 2:1 des Nigerianers, dem ein Tor noch aberkannt wurde (Abseits), war dann entscheidend.

Thioune reist zum Topspiel an die alte Wirkungsstätte Hamburg

Am Samstagabend (20.30 Uhr) kommt es zum Topspiel zwischen dem Tabellenzweiten Hamburger SV und Düsseldorf. Hamburgs 3:2-Sieg in Kiel war der dritte Dreier in Folge, die Fortuna kletterte mit dem 3:1 gegen Rostock auf Rang fünf. Der HSV könnte mit einem Sieg zumindest vorübergehend Platz eins übernehmen. Fortuna-Coach Daniel Thioune trifft mit Moritz Heyer auf seinen ehemaligen Schützling beim Hamburger SV (2020/21) und beim VfL Osnabrück (2019/20).

Klassenprimus Paderborn beim Letzten in Fürth

Am Sonntag (13.30 Uhr) unternimmt die SpVgg Greuther Fürth den neunten Anlauf, um den ersten Dreier einzufahren. Im Ronhof gastiert aber kein Geringerer als der Tabellenführer Paderborn. Die Ostwestfalen besitzen auch die treffsicherste Offensive, haben bereits 24 Tore erzielt. Aber: In den letzten beiden Partien siegte der Erste nicht beim Letzten. Würzburg (2020/21 - 3:2) und Wiesbaden (2019/20 - 1:1) konnte der HSV nicht schlagen. Gutes Omen also für die Franken?

Gelingt Lautern der erste Sieg in Heidenheim?

Der Tabellendritte Heidenheim hat nach dem torlosen Remis in Karlsruhe nun Kaiserslautern zu Gast. Die Roten Teufel trennten sich jüngst spektakulär mit 3:3 von Darmstadt. Heidenheim ist ein schwieriges Pflaster für die Pfälzer. Der FCK entführte in vier Aufeinandertreffen erst einen Zähler auf der Ostalb. Beim ersten Duell trennten sich die beiden Teams 1:1.

Jahn wartet seit sechs Spielen auf ein Tor

Der ehemalige Tabellenführer Jahn Regensburg wartet seit sechs Spielen auf ein Tor und ist bis auf Rang 14 abgerutscht. Gegen den FC St. Pauli muss Trainer Mersad Selimbegovic zudem auf den rot-gesperrten Breitkreuz sowie Gimber (5. Gelbe Karte) verzichten. Der Jahn-Coach trifft auf seine beiden Ex-Spieler David Otto und Carlo Boukhalfa, die beide in diesem Sommer zu dem Hamburgern wechselten.