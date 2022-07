Arminia holt Oczipka von Union

Arminia Bielefeld hat sich mit Bastian Oczipka von Union Berlin auf eine Zusammenarbeit geeinigt und bekommt damit viel Erfahrung in den Kader.

"In unseren Gesprächen wurde schnell deutlich, dass Bastian große Lust auf Arminia hat. Er wird uns weiterhelfen, weil er flexibel einsetzbar ist, viel Erfahrung mitbringt und Verantwortung übernehmen kann. Das Gesamtpaket bei Bastian stimmt", begründet Sportgeschäftsführer Samir Arabi den Transfer.

Eine Ablösesumme wird bei der Verpflichtung des 33-Jährigen nicht fällig, da sein Vertrag bei Union zum Ende der vergangenen Saison ausgelaufen ist. Der Linksfuß für die linke Außenbahn bringt die Erfahrung von insgesamt 303 Bundesligaspielen mit auf die Alm. Daneben blickt er auch auf Einsätze in der Champions und Europa League zurück. Wie lange der Vertrag bei der Arminia läuft, wurde nicht bekanntgegeben.

"Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben", wird Oczipka vom Verein zitiert. "Ich freue mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen und ihr so schnell es geht zu helfen. Ich habe oft hier in Bielefeld gespielt und weiß, zu was die Fans mit ihrer Stimmung fähig sind."

Coach Uli Forte ist davon überzeugt, dass Oczipka "keine lange Anlaufzeit" benötigt. Am 2. Spieltag ist Bielefeld gegen Jahn Regensburg gefordert (Sonntag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).