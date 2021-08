Arminia gibt Entwarnung bei Laursen - Ortega Moreno spielte mit Gehirnerschütterung

Beim Bielefelder 1:1 gegen Frankfurt haben sich Jacob Laursen (26) und Stefan Ortega Moreno (28) verletzt. Am Sonntag gab die Arminia ein Update heraus.

Fünf Minuten lang war es am Samstagnachmittag sehr still in der Bielefelder Schüco-Arena. In der 56. Minute waren Jacob Laursen und Stefan Ortega Moreno bei einer Chance für die Eintracht zusammengeprallt und anschließend behandelt worden.

Während der zunächst benommen wirkende Ortega Moreno nach längerer Behandlungszeit, in der sich auch das medizinische Personal der Frankfurter um ihn kümmerte, weiterspielen konnte, musste Laursen, versehen mit einer Halskrause, auf der Trage vom Platz gebracht werden. Das Unglück des Dänen bescherte der jüngsten Bielefelder Verpflichtung Lennart Czyborra (kam auf Leihbasis von Genua 1893) das Debüt in der Bundesliga.

Am Sonntag teilte der DSC mit, dass Laursen ein Schleudertrauma erlitten hat, hinzu kommt ein abgeschlagener Backenzahn. Er hat noch am Samstag das Krankenhaus verlassen.

Gleiches gilt für Ortega Moreno, der nach dem 1:1 zum Check ins Krankenhaus gebracht wurde. Pikant: Er zog sich eine Gehirnerschütterung zu - mit der er noch 30 Minuten weiterspielte. Sowohl Ortega Moreno als auch Laursen müssen nach Vereinsangaben "mindestens 48 Stunden vollständig pausieren".