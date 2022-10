Arminia geht mit Scherning ins Spiel gegen St. Pauli

Im Krisenduell mit dem FC St. Pauli kann Arminia Bielefeld auf den Trainer bauen. Daniel Scherning sitzt nach überstandenem Magen-Darm-Infekt auf der Trainerbank.

Das Ziel ist klar: den freien Fall stoppen. Nach drei Liganiederlagen in Serie, einem desaströsen 0:6 im Pokal in Stuttgart und einer bislang insgesamt erschreckend schwachen Saison soll (oder vielleicht sogar muss) die Partie gegen den FC St. Pauli am Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) für die Bielefelder zum Anker werden.

Magen-Darm-Infekt bremst Scherning

Die Vorbereitung auf das so wichtige Spiel verlief alles andere als optimal, unter anderem musste der DSC auf Trainer Scherning verzichten. Der meldete sich am Freitagmorgen wegen eines Magen-Darm-Infekts für das Training und die anschließende Pressekonferenz ab.

Schon am Freitag hatte Co-Trainer Kai Hesse jedoch angekündigt: "Ich bin zuversichtlich und gehe auch davon aus, dass Daniel am Samstag wieder dabei sein wird." So ist es gekommen, via Twitter bestätigten die Ostwestfalen, dass ihr Trainer heute an der Seitenlinie stehen wird.