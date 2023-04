Arminia Bielefeld löst Vertrag mit Ex-Trainer Forte auf

Arminia Bielefeld hat sich mit Ex-Trainer Uli Forte auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Forte hatte die Mannschaft nach dem Bundesliga-Abstieg zu Saisonbeginn übernommen und war nach bereits vier Spieltagen entlassen worden.

Der aktuelle Arminia-Coach Uwe Koschinat ist bereits der dritte Trainer der Ostwestfalen in dieser Spielzeit. Nach der frühen Entlassung von Uli Forte übernahm im vergangenen August Daniel Scherning an der Seitenlinie. Auch er konnte das Ruder auf Seiten der Arminen allerdings nicht herumreißen. In den 19 Partien unter Scherning kassierten die Bielefelder zehn Niederlagen.

Zeitweise drei Trainer unter Vertrag

Anfang März begann Uwe Koschinat die Mission Klassenerhalt. Er ist zurzeit immer noch im Amt, unter ihm soll die Wende beziehungsweise zumindest mal die Rettung gelingen. Weil vor kurzem sowohl Fortes als auch Schernings Verträge noch liefen, hatten die Ostwestfalen zwischenzeitlich drei Trainer unter Vertrag.

Vor zwei Wochen hatte sich der Verein bereits mit Scherning auf eine Auflösung des Arbeitspapiers geeinigt, nun ist auch mit Forte eine Einigung erfolgt, wie der Verein am Dienstag mitteilte. "Ich wünsche Uli Forte für die Zukunft alles Gute und danke ihm für die vertragliche Einigung", äußerte sich Arminia-Geschäftsführer Christoph Wortmann.

Ex-Coach Uli Forte bedanke sich "bei allen Beteiligten des DSC für die leider viel zu kurze, aber intensive Erfahrung. Dem Team wünsche ich im Schlussspurt viel Glück".