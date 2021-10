Arminen-Coach Kramer begibt sich schon in die "Crunchtime"

Auch wenn am Sonntag in Augsburg ein Auswärtsspiel ansteht, kann der DSC Arminia eine interessante Nachricht rund um die Heimspiele vermelden: Die Bielefelder haben aktuell 12.000 Dauerkarten für diese Saison verkauft, eine tolle Marke für die Ostwestfalen.

Bevor es am kommenden Samstag gegen Borussia Dortmund auf der Alm weitergeht (25.000 Zuschauer dürfen insgesamt rein), steht am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) das eminent wichtige Spiel beim FCA an, der Drittletzte tritt beim einen Punkt besseren Viertletzten an. "Das sind die Spiele, über die man auch schon am achten Spieltag sagen kann: Es geht ein kleines bisschen in die Crunchtime", sagt Arminias Trainer Frank Kramer. Heißt: Gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller wird es einen intensiven Abnutzungskampf geben, aus dem die bislang sieglosen Bielefelder gerne drei Zähler mitnehmen möchten. Vielleicht sogar müssen. Denn die Aufgaben werden in den nächsten Wochen nicht einfacher.

Laursen sieht die Chance auf den ersten Dreier der Saison

Kramer möchte, dass seine Mannschaft die Aufgabe entschlossen, aber auch mit einer gewissen Lockerheit angeht. Eines ist ihm dabei besonders wichtig: "Die Leistung muss passen. Wenn wir das schaffen, haben wir eine Möglichkeit, Punkte mitzunehmen. Daran arbeiten wir. Das können wir beeinflussen. Was wir nicht zu 100 Prozent beeinflussen können, ist das Ergebnis."

Einer, der auf dem Platz sein Scherflein zum Erfolg beitragen möchte, ist Jacob Barrett Laursen. Der 26-jährige Däne hat sich in dieser Saison auf der Position des Linksverteidigers festgespielt und ist auch für Sonntag gesetzt. Er wirkt stabiler und gefestigter als letzte Spielzeit - und er hat Lust auf mehr. "Das wird ein intensives und enges Spiel", sagt Laursen. "Wir haben die Chance auf die ersten drei Punkte in dieser Saison." Sein Rezept: Clever im Spielaufbau sein. "Wir müssen gut auf das Pressing der Augsburger reagieren."

Kramer: "Müssen präzise sein und viel investieren"

Coach Kramer hat mit dem Team in der Länderspielpause vor allem am Anlauf- und Umschaltverhalten gearbeitet. "Wir müssen präzise sein und viel investieren", fordert der 49-Jährige, der personell aus dem Vollen schöpfen kann. Nur hinter dem Einsatz von Verteidiger Andres Andrade steht noch ein Fragezeichen. Heißt auch: Der lange verletzte Neuzugang Sebastian Vasiliadis ist zum ersten Mal eine Alternative im Mittelfeld. "Er ist voll im Training und steht zur Verfügung", sagt Kramer. "Wir müssen aber geduldig sein, für ein Spiel von Anfang an ist es noch zu früh." Das ist auch bei Edimilson Fernandes der Fall, der Schweizer ist aber weiter als der Deutsch-Grieche. "Bei Edimilson reicht es noch nicht für 90 Minuten, er ist aber eine wertvolle Option, die man immer reinschmeißen kann", so Kramer, der insgesamt sehr froh ist, dass der Konkurrenzkampf in Arminias Kader auf vollen Touren läuft.