Arminen-Coach Kniat: "Da könnte auch 'Bob der Baumeister' der Trainer sein"

Arminia Bielefeld ergatterte in Köln einen Punkt - ob schmeichelhaft oder nicht, dürfte dem Absteiger herzlich egal sein. Man freut sich über die positive Entwicklung und starke Spieler in den eigenen Reihen.

Am Ende war es eine schwere Geburt, über weite Strecken des Spiels liefen die Bielefelder in Köln hinterher - und lagen auch im Rückstand. Dass es am Ende doch zum Punkt reichte, lag auch am goldenen Händchen von Trainer Mitch Kniat, der mit Noah Joel Sarenren Bazee letztlich den entscheiden Mann einwechselte.

Der Deutsch-Nigerianer war in der 84. Minute zur Stelle, erzielte per Kopf das 1:1 und sicherte so seinem Team das Remis. "Vor allem freue ich mich darüber, dass wir noch einen Punkt holen konnten", sagte der erst kürzlich aus Augsburg verpflichtete Stürmer bei "Magenta TV" und lobte dabei den Gegner: "Köln hat uns das Spiel schwer gemacht, aber wir haben Moral gezeigt und können mit dem Punkt zufrieden sein."

Zufrieden ist er auch mit seinem Wechsel in die 3. Liga. "Für mich war es die richtige Entscheidung, ich wollte wieder auf dem Platz stehen, Fußball spielen und Spaß haben." Spaß hatte dann auch sein Trainer, als der Joker direkt bei seinem Debüt stach. "Da könnte auch "Bob der Baumeister" der Trainer sein, wenn man so einen Spieler auf der Bank hat", meinte Kniat dazu.

Letzte Woche sah das noch nach Harakiri aus Mitch Kniat

Allgemein lobte der Trainer die Entwicklung seiner Elf, die sich gesteigert hatte. "Ich bin sehr zufrieden, wie wir hinten aufgebaut haben. Letzte Woche sah das noch nach Harakiri aus, heute war es viel besser." Ebenso gut gefallen hatte ihm, dass am Ende in beide Richtungen mit offenem Visier gespielt wurde.

"Das war für die Zuschauer sicherlich richtig gut anzusehen, für die beiden Trainer wohl weniger", sagte Kniat, betonte aber auch direkt, dass so ein offensiver Ansatz zu seiner Spielidee passt: "Wer mich kennt, der weiß, dass ich lieber All-In gehe, bevor ich irgendwas verteidige. So eine Denkweise kommt einem über die Saison hinweg aber zu Gute."