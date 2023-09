Nur Kramaric überwindet starken Cancarevic: Kroatien jetzt Erster

Kroatien hat mit 1:0 in Armenien gewonnen und holte sich damit die Tabellenführung in Gruppe D. Heimkeeper Cancarevic erwischte einen guten Tag, nur einmal gegen Hoffenheims Kramarics war er machtlos.

Die Kroaten zeigten von Beginn an, wer der Favorit ist. Bereits nach acht Minuten hatte Petkovic die dicke Chance zur Führung, er drückte den Ball rechts vorbei. Einige Zeigerumdrehungen später zappelte der Ball im Netz der Hausherren, Kramaric hatte nach einer Ecke getroffen (13.). Doch die Fahne war oben. Nach einigen Minuten VAR-Check zählte der Treffer allerdings. Kramaric stand zwar im Abseits, doch die Ecke wurde von Armeniens Defensivmann Mkrtchyan weitergeleitet und nicht wie vom Linienrichter vermutet von Kroatiens Gvardiol.

Armenien tat sich über die kompletten 90 Minuten offensiv extrem schwer, die beste Chance der Gastgeber hatte Spertsyan, der Gästekeeper Livakovic prüfte (17.). Ansonsten hatte Kroatien alles im Griff, Perisic scheiterte kurz vor der Pause an Cancarevic (45.+2).

Der Keeper der Armenier mauserte sich fortan zum besten Mann der Hausherren. Denn Cancarevic war nach dem Seitenwechsel gleich mehrfach auf dem Posten. Zunächst rettete der Torwart im Eins-gegen-eins gegen Kramaric (56.), dann war er mit einer starken Fußabwehr auch gegen Perisic zur Stelle (62.). Da Kramaric (60.) und Stanisic (73.) zudem zu ungenau gezielt hatten, blieb es bis in die Schlussminuten spannend.

Doch unter dem Strich fiel Armenien nach vorne zu wenig ein, um Kroatien vor ernsthafte Probleme zu stellen. Der Favorit, der in Person des eingewechselten Musa erneut am starken Cancarevic gescheitert war (86.), siegte also mit 1:0, schob sich vorbei an der Türkei und ist nun mit zehn Punkten aus vier Spielen Tabellenführer der Staffel D.

Weiter geht es in der WM-Quali für die Kroaten am 12. Oktober (20.45 Uhr) im Topspiel gegen die Türkei, Armenien spielt am selben Tag bereits um 18 Uhr in Lettland.