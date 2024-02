Armbruster erneute Dritte - Norwegerinnen nicht zu schlagen

Wie am Freitag ist Nathalie Armbruster bei den Nordischen Kombinierern auch am Samstag auf das Podest gestürmt. An den Norwegerinnen gab es aber kein Vorbeikommen.

Nathalie Armbruster feierte in Seefeld ihren zweiten Podestplatz. picture alliance / GEORG HOCHMUTH / APA / pictured