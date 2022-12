Nach Zehn-Punkte-Rückstand: Brady und die Bucs bleiben im Rennen

Ein Field Goal in der Verlängerung hat den Tampa Bay Buccaneers einen wichtigen Comeback-Sieg in Glendale eingebracht. Tom Brady & Co. schüttelten den anfänglichen Frust ab und bleiben in der NFC South vorne dran.

Mit 19:16 gewannen die Buccaneers bei den Arizona Cardinals (4:11, fünf Niederlagen in Serie) und verbesserten ihre nach wie vor magere Bilanz auf sieben Siege bei acht Niederlagen. Das reicht, um sich in der schwachen NFC South an der Spitze zu behaupten. Wichtig war der Erfolg auch deshalb, weil der Ex-Meister am kommenden Spieltag mit einem Sieg über den direkten Verfolger Carolina Panthers (6:9) den Titel in der Gruppe und den Einzug in die Play-offs fixieren kann.

Kicker Ryan Succop verwandelte alle seine vier Versuche in der Partie, darunter auch den siegbringenden 40-Yard-Schuss 3:41 Minuten vor Ende der Overtime. Brady warf für 281 Yards Raumgewinn und einen Touchdown, ihm unterliefen aber auch zwei Ballverluste. Im Schlussviertel und in der Verlängerung glänzte der anfänglich frustrierte Quarterback jedoch wie zu besten Zeiten - sämtliche sechs Passversuche in der Verlängerung kamen bei Mitspielern an (69 Yards).

"Wenn wir ein Spiel bis ins vierte Viertel eng halten können, wissen wir, dass wir eine gute Chance haben", sagte der 45-Jährige nach Spielende. "Wir fühlen uns in solchen Situationen durchaus wohl." Nach 6:16-Rückstand hatten sich die Gäste aus Florida in Arizona erst zurückbeißen müssen in dieses Spiel. Der Turnaround kam nach einem Fumble von Cardinals-Rookie Keaontay Ingram zustande. William Gholston sicherte Tampa Bay das Ei, neun Spielzüge später traf Succop aus 42 Yards zum 16:16 und brachte das Spiel in die Overtime.

Tragende Säule in der Bucs-Offense war Leonard Fournette, der in 20 Laufversuchen 72 Yards überbrückte und zudem neun Pässe für 90 weitere Yards fing. Quarterback der Cardinals war Trace McSorley, der mit 24/45 für 217 Yards abschloss und keine Touchdown erzielen konnte (eine Interception).

Rams machen 51 Punkte

Zuvor hatte Titelverteidiger Los Angeles Rams die Denver Broncos (4:11) in einer letztlich bedeutungslosen Partie zweier Enttäuschungen der Saison klar mit 51:14 besiegt. Gäste-QB Russell Wilson fabrizierte drei Interceptions, Neuzugang Baker Mayfield spielte für die Rams (5:10) ausgesprochen effizient (24/28 für 230 Yards, zwei TD auf Tyler Higbee), Running Back Cam Akers (23 Versuche für 118 Yards, 3 TD) war nicht zu stoppen. Beide Teams haben keine Chancen mehr auf die Play-offs.

Die Green Bay Packers (7:8) haben dagegen ihre Resthoffnungen durch das 26:20 bei den Miami Dolphins gewahrt. Dabei profitierte das Team um Quarterback Aaron Rodgers von gleich drei Ballverlusten seines Gegenübers Tua Tagovailoa im Schlussviertel.