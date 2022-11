Zweimal Aiyuk, zweimal Kittle: 49ers feiern beim "Heimspiel" in Mexiko City

Die San Francisco 49ers haben sich im Aztekenstadion von Mexiko City klar gegen die Arizona Cardinals durchgesetzt und die Spitze der NFC West übernommen. Beim 38:10-Erfolg warf Jimmy Garoppolo vier Touchdownpässe.

Offiziell war das letzte "International Game" der NFL 2022 ein Heimspiel für die Cardinals, doch eine deutliche Mehrheit der 78.427 Zuschauer im Estadio Azteca hielt zu den 49ers. "Die ganze Atmosphäre heute. In so etwas habe ich noch gespielt", war Niners-Quarterback Garoppolo begeistert. "Von der Leidenschaft her fühlte es sich teilweise wie ein Fußballspiel an." Kyle Shanahan sah es nach dem fünften Gastspiel der NFL in Mexikos Hauptstadt ähnlich: "Das war eine der coolsten Erfahrungen, an der ich teilgenommen habe", sagte der Head Coach der 49ers und hörte sich an wie Tom Brady nach dem NFL-Gastspiel in München.

Murray-Ersatz McCoy hat einen schweren Stand

Die 49ers bedankten sich bei ihren mexikanischen Fans mit einer starken Leistung gegen den Divisionsrivalen, der zum zweiten Mal in Folge ohne seinen am Oberschenkel verletzten Franchise-Quarterback Kyler Murray auskommen musste. Sein Ersatz Colt McCoy (24/34, 218 Yards, INT) musste einige harte Hits und insgesamt drei Sacks einstecken. Im zweiten Viertel unterlief im eine Interception (Jimmy Ward), die San Francisco schnell in einen Touchdown ummünzte.

Bis zur Halbzeit konnten die Cardinals die Partie noch einigermaßen offen gestalten. Running Back James Conner konterte die beiden Touchdowns von Brandon Aiyuk und George Kittle - beim Stand von 17:10 für die 49ers ging es in die Kabinen.

Garoppolo verbucht vier Touchdowns und starkes Rating

Nach der Pause machten die 49ers, die sich unter der Woche in der Höhe von Colorado Springs auf die Partie im 2220 Meter über dem Meeresspiegel gelegenen Aztekenstadion vorbereitet hatten, zunehmend von ihrem beeindruckenden Offensiv-Arsenal Gebrauch. Running Back Elijah Mitchell, der in den ersten beiden Vierteln kaum auf dem Feld war, brachte das Laufspiel ordentlich in Gang, für das zuvor noch vor allem Christian McCaffrey zuständig gewesen war. Deebo Samuel und Aiyuk legten Touchdowns nach, spätestens als auch Kittle seinen zweiten Touchdown verbuchte, war die Messe in Mexiko gelesen.

Garoppolo lieferte erneut eine überaus effiziente Vorstellung ab, brachte 20 von 29 Pässen für 228 Yards und vier Touchdowns an (QB-Rating 131,9). Durch den dritten Sieg in Folge (und den vierten im vierten Divisionsduell) verbesserten die 49ers ihre Bilanz auf 6:4. Damit liegen sie an der Spitze der NFC West gleichauf mit den in Week 11 spielfreien Seattle Seahawks. Für die Cardinals (4:7) geraten die Play-offs genauso in weite Ferne wie für den amtierenden Super-Bowl-Champion Los Angeles Rams (3:7).