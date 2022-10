Daltons teure Interceptions - Murray und Kingsbury geraten bei Cardinals-Sieg aneinander

Die Arizona Cardinals haben zum Auftakt von Week 7 einen 42:34-Erfolg gegen die New Orleans Saints eingefahren. Quarterback Kyler Murray geriet zwischenzeitlich mit Head Coach Kliff Kingsbury aneinander.

Zweieinhalb Minuten vor Ende des zweiten Viertels fingen die Kameras am Donnerstag einen hitzigen Austausch zwischen Murray und Kingsbury ein, bei dem Receiver DeAndre Hopkins - nach abgelaufener Sechs-Spiele-Sperre erstmals wieder dabei - an der Seitenlinie dazwischengehen musste. "Calm the f*** down", lautete Murrays Botschaft an seinen Coach. "Beruhig dich, verdammt nochmal." Kingsbury hatte kurz zuvor eine Auszeit nehmen müssen, weil die Uhr abzulaufen drohte. "Ich denke, das war mein Fehler", gestand Murray hinterher. Kingsbury sprach von einer "Meinungsverschiedenheit".

Dass die Cardinals nach acht Heimniederlagen in Folge zu Hause mal wieder gewannen, hatten sie auch Saints-Quarterback Andy Dalton zu verdanken. Es stand 14:14, als der Ersatz für den verletzten Jameis Winston binnen rund einer Minuten zwei Interceptions warf, die Marco Wilson und Isaiah Simmons jeweils für einen Pick-6 zurück in die Endzone trugen. Wie aus dem Nichts führten die Cardinals kurz vor der Pause plötzlich mit 28:14 und steuerten auf den ersten Heimsieg seit dem 24. Oktober 2021 zu.

#27: NFL Preview – Verschärfen die Jets die Krise von Russell Wilson? Das Drama um Russell Wilson in Denver! Und nun schmerzt auch noch der Oberschenkel… Die New York Jets, der Gegner der Broncos, kommen hingegen mit Aufwind zum Gastspiel nach Colorado. Dieses AFC-Duell nehmen Kucze, Detti, Michael und „Icing the kicker“-Debütant Jan genau unter die Lupe. Zudem beschäftigen sich die Jungs mit dem Auftritt der wiedererstarkten (?) Seahawks bei den Los Angeles Chargers. Natürlich ist auch der Showdown zwischen Chiefs und 49ers in Santa Clara ein großes Thema, ebenso wie das Monday Night Game zwischen den New England Patriots und den Chicago Bears. Den Abschluss bilden unsere „Upset Picks der Woche“. Welche Überraschungssiege gibt es in Week 7? WICHTIGE INFO: „Icing the kicker” gibt’s wöchentlich. Jeden Donnerstagnachmittag beim Podcast-Dealer eures Vertrauens! Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire #26: NFL Preview – Showdown Mahomes vs. Allen 13.10.2022 #25: NFL Preview – Packers-Mania in London! Plus: Burrow vs. Lamar 06.10.2022 #24: NFL Preview – Ein kalifornischer Kracher und zahnlose Raiders 29.09.2022 #23: NFL Preview – Brady vs. Rodgers: Wer gewinnt das Giganten-Duell? 22.09.2022 weitere Podcasts

Diesen ließen sich Murray & Co. in der Folge nicht mehr nehmen. Der Cardinals-Quarterback brachte 20 von 29 Pässen für 204 Yards und einen Touchdown an. Dalton, dem bereits im ersten Viertel eine Interception unterlaufen war, brachten seine 361 Yards und vier Touchdowns dank der drei Ballverluste am Ende nichts. Während die Saints damit fünf ihrer letzten Spiele verloren haben und in der NFC South bei 2:5 stehen, verbesserten sich die Cardinals in der engen NFC West auf 3:4.

Wide Receiver Hopkins, der wegen der Einnahme leistungssteigernder Substanzen von der NFL für sechs Spiele gesperrt worden war, verbuchte beim Comeback 10 Catches für 102 Yards. Neuzugang Robbie Anderson stand bereits bei einigen Plays auf dem Feld, erhielt aber keinen Pass. Die Cardinals hatten Anderson vergangenen Montag von den Carolina Panthers erworben, die sich am Donnerstag auch von ihrem Star-Running-Back Christian McCaffrey trennten.