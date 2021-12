Wentz versprüht Weihnachts-Zauber: Cardinals verpassen nächste Chance

Die Arizona Cardinals haben es erneut verpasst, ihr Ticket für die NFL-Play-offs zu buchen. Mit 16:22 verlor das Team aus der Wüste gegen die Indianapolis Colts, die damit ihrerseits bestens positioniert für einen Endrundenplatz sind - und ausnahmsweise nicht ihren eigentlichen Star feiern mussten.

Großer Moment am Weihnachtsabend: Colts-Quarterback Carson Wentz (re.). Icon Sportswire via Getty Images

Der Start der Partie gehörte noch den beiden jeweiligen Gesichtern des Teams: Indianapolis' Running Back Jonathan Taylor unterstrich seine MVP-Ambitionen mit einem 43-Yard-Run, der den Weg für einen Touchdown-Pass von Quarterback Carson Wentz auf Receiver T.Y. Hilton ebnete. Cardinals-Spielmacher Kyler Murray brach auf der anderen Seite einen beeindruckenden 57-Yard-Run, den bisher längsten seiner Karriere, vom Zaun, den Running Back Chase Edmonds wenig später zum Touchdown veredelte.

Danach wurden Taylor und Murray von den gegnerischen Defenses aber besser bearbeitet, nach einem missglückten Snap musste Murray in der eigenen Endzone den Ball wegwerfen, die verhängte Grounding-Strafe führte zu einem Safety für die Colts. Nach einem weiteren Field Goal von Indy-Kicker Michael Badgley lagen die Cardinals, die bereits in der vergangenen Woche völlig überraschend in Detroit verloren hatten, zur Pause mit 6:12 im Hintertreffen.

Murray herrlich - Wentz noch spektakulärer

Dank eines kuriosen Trick Plays beim Punt Return und eines herrlichen Touchdown-Passes von Murray auf Antoine Wesley lag Arizona im dritten Viertel dann doch vorne - aber nur kurzzeitig. Die Colts konterten durch ein erneutes Field Goal, im Gegenzug verschoss der eigentlich sichere Cards-Kicker Matt Prater bereits seinen dritten Versuch des Tages - zwei Field Goals und einen Extrapunkt ließ der Routinier liegen.

So sorgte schließlich Wentz mit einem Zauberpass am Weihnachtsabend für den vorentscheidenden Moment: Mitte des vierten Viertels warf der Colts-Spielmacher bei Third Down aus dem Lauf und äußerst schwieriger Position heraus einen 14-Yard-Touchdown auf Dezmon Patmon und stellte damit auf 22:13.

Den Cardinals gelang daraufhin nur noch ein Field Goal, Arizona verpasste damit erneut die Chance, vorzeitig das Play-off-Ticket klar zu machen - und muss nun auch fürchten, die Division-Führung in der NFC West an die L.A. Rams (Sonntag gegen Minnesota) abzugeben. Für die Colts könnte der unerwartete Auswärtssieg im engen Wildcard-Rennen der AFC hingegen ein ganz wichtiger werden.