Draisaitl trifft - Oilers machen im Schlussdrittel Ernst

Zehn Spiele an einem Montag? Der President's Day, nationaler Feiertag in den USA, machte es möglich. Leon Draisaitl feierte mit den Edmonton Oilers den nächsten Sieg bei den nun seit zehn Partien sieglosen Arizona Coyotes. Endstand: 6:3. Wild wurde es in Minnesota.

Nächster Sieg: Die Edmonton Oilers machten gegen Arizona ein schwaches Mitteldrittel vergessen. IMAGO/USA TODAY Network