Argentiniens Olympia-Kader steht - Alvarez' Saison hört nicht auf

Weltmeister Argentinien hat seinen Kader für die Olympischen Sommerspiele in Paris bekanntgegeben. Zwei Namen überraschen dabei.

Mit zwei prominenten Ü-23-Spielern geht Argentinien ins Männer-Fußballturnier bei den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis zum 11. August 2024). Doch wie viel Kraft werden Nicolas Otamendi und Julian Alvarez dann noch haben?

Der 36 Jahre alte Innenverteidiger von Benfica Lissabon und der 24-jährige Angreifer von Manchester City sind nach einer kräftezehrenden Saison mit bereits über 50 Pflichtspielen aktuell auch bei der Copa America am Ball und starten danach gleich ins nächste Sommer-Turnier. Ihre Klubs, die der Nominierung mangels Abstellungspflicht nicht zustimmen müssen, stellten sich offenbar nicht quer.

Bis auf drei Ausnahmen dürfen die Fußballer bei Olympia nicht älter als Jahrgang 2001 sein. Neben Otamendi und Alvarez setzt Trainer Javier Mascherano auch auf den 32-jährigen Torhüter Geronimo Rulli, der zwar ebenfalls an der Copa teilnimmt, aber dort nur Vertreter von Emiliano Martinez ist und auch bei Ajax Amsterdam erst in der Saison-Endphase zu Einsätzen kam.

Dass Lionel Messi nicht zum 18-köpfigen Aufgebot gehören würde, war schon im Vorfeld klar. Der 37-Jährige hatte wegen zu hoher Belastung bereits seinen Verzicht erklärt. Er hat bei der Copa am Freitag (3 Uhr MESZ) das Viertelfinale gegen Ecuador vor der Brust, ist wegen Oberschenkelproblemen aber noch fraglich.

Argentinien peilt in Paris die dritte Goldmedaille nach 2004 und 2008 an. Damals hatte Mascherano, der heute die U 20 und U 23 betreut, jeweils selbst im Kader gestanden, 2008 gemeinsam mit Messi. In der Gruppe B trifft seine Mannschaft auf Marokko (24. Juli, 19 Uhr), den Irak (27. Juli, 17 Uhr) und die Ukraine (30. Juli, 17 Uhr). Schon am 10. Juli reist sie nach Frankreich und bestreitet zwei Testspiele. Eine deutsche Auswahl hatte sich nicht qualifiziert.

Argentiniens Olympia-Kader im Überblick:

Tor: Leandro Brey, Geronimo Rulli

Abwehr: Marco di Cesare, Julio Soler, Joaquin Garcia, Gonzalo Lujan, Nicolas Otamendi, Bruno Amione

Mittelfeld: Ezequiel Fernandez, Santiago Hezze, Cristian Medina, Kevin Zenon

Angriff: Giuliano Simeone, Luciano Gondou, Thiago Almada, Claudio Echeverri, Julian Alvarez, Lucas Beltran