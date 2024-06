Argentiniens Copa-Kader steht: Trio um Ex-Dortmunder Balerdi gestrichen

Bei der Copa America in den USA strebt Argentinien die Titelverteidigung an. Nach der gelungenen Generalprobe gegen Guatemala (4:1) gab Nationaltrainer Lionel Scaloni auch sein finales Aufgebot bekannt. Ein Trio wurde gestrichen.

Natürlich stand Argentiniens Superstar im letzten Spiel vor Copa-America-Start im Mittelpunkt: Lionel Messi war beim 4:1-Triumph über Guatemala mit zwei Toren und einer Vorlage hauptverantwortlich für den Erfolg.

Und so führt der Superstar von Inter Miami das am Samstag verkündete Aufgebot für das Turnier in seiner aktuellen Wahlheimat wenig überraschend an. 26 Spieler hat Nationaltrainer Lionel Scaloni berufen dürfen. Aus dem ursprünglichen 29 Profis starken Kader wurde demnach ein Trio gestrichen.

Diesem verkündete Scaloni erst nach Abpfiff seine Entscheidung. Getroffen hat es Marseilles Leonardo Balerdi (25 Jahre/2 A-Länderspiele), Brighton-Youngster Valentin Barco (19/1) und etwas überraschend auch Atletico-Stürmer Angel Correa (29/24), der beim WM-Triumph in Katar sowie beim ersehnten Copa-Titel noch im Kader gestanden hatte.

Balerdi, im Januar 2019 von den Boca Juniors zum BVB und damit nach Europa gewechselt, war in der vergangenen Saison auf 27 Ligue-1-Einsätze (zwei Tore) für OM gekommen. Barco lief lediglich sechsmal in der Premier League auf, wobei er dreimal von der Bank kam. Correa machte 32 La-Liga-Partien (neun Tore) sowie zehn in der Königsklasse (ein Treffer).

Carboni überzeugt Scaloni

In der Offensive vertraut Scaloni stattdessen hoffnungsvollen Talenten: Monza-Antreiber Valentin Carboni (19/2) und Manchester Uniteds Juwel Alejandro Garnacho (19/5) bekamen ihr Copa-Ticket überreicht. Carboni war in der vergangenen Serie-A-Saison von Meister Inter zu Monza verliehen, wo er 31 Liga-Partien (zwei Tore, vier Assists) machte. Garnacho konnte elf direkte Torbeteiligungen (sieben Treffer, vier Vorlagen) in 36 Premier-League-Einsätzen beisteuern.

Carboni bekam nach dem Guatemala-Spiel, in dem er den Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:1 herausgeholt hatte, viel Lob. "Scaloni hat mir gesagt, dass ich viel Spaß haben und so spielen soll, wie ich es immer tue", erklärte das Top-Talent, das nun seine erste Copa erleben wird. Der Startschuss für diese fällt am kommenden Freitag (2 Uhr MESZ) gegen Kanada.

Argentiniens Copa-Kader auf einen Blick:

Tor: Emiliano Martinez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Geronimo Rulli (Ajax)

Abwehr: Gonzalo Montiel (Nottingham Forest), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), German Pezzella (Real Betis), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United), Marcos Acuna (Sevilla), Nicolas Tagliafico (Lyon)

Mittelfeld: Guido Rodriguez (Real Betis), Leandro Paredes (Roma), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo de Paul (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (Chelsea), Giovani Lo Celso (Tottenham Hotspur)

Sturm: Angel di Maria (Benfica), Valentin Carboni (Monza), Lionel Messi (Inter Miami), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Lautaro Martinez (Inter Milan), Julian Alvarez (Manchester City)