Argentinien vs. Niederlande: ARD erzielt beste TV-Quote

Die Viertelfinal-Partie zwischen Argentinien und Niederlande hatte in der ARD mit 8,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern den höchsten Marktanteil bei einem Spiel ohne deutsche Beteiligung.

So sehen Sieger aus: Argentinien jubelt nach dem Halbfinal-Einzug. IMAGO/Sven Simon

Der Marktanteil beim Viertelfinal-Elfmeter-Thriller, den die Argentinier mit 4:3 im Elfmeterschießen gegen die Niederlande gewannen, betrug 30,7 Prozent.

Deutschland vs. Costa Rica weiterhin top

Die Albiceleste hatte zuvor schon die beste Reichweite bei einer Partie ohne deutsche Beteiligung gehabt, Lionel Messi & Co. sahen beim Spiel gegen Polen 6,72 Millionen zu, was einem Marktanteil von 25,1 Prozent entsprach. Weit vorne liegt im deutschen TV bei der WM 2022 in Katar immer noch das Duell zwischen Deutschland und Costa Rica im Ersten, das 17,43 Millionen verfolgten (Marktanteil: 53,7 Prozent).

Das Spiel der Südamerikaner gegen Oranje im Stadion Lusail konnte insgesamt die höchste ARD-Quote am Freitag für sich beanspruchen. Vor dem Bildschirm saßen bei der Zusammenfassung des anderen Viertelfinals zwischen Kroatien und Rekord-Weltmeister Brasilien (4:2 i.E.) ab 23.48 Uhr immerhin noch 3,41 Millionen Fußball-Fans (Marktanteil: 21,3 Prozent). Das Aus der hoch gehandelten Selecao konnte zuvor live im Streamingdienst MagentaTV, der alle 64 WM-Spiele überträgt, verfolgt werden.