Argentinien trauert: Weltmeister-Trainer Cesar Luis Menotti verstorben

Der amtierende Fußball-Weltmeister Argentinien trauert um einen seiner größten Trainer. Cesar Luis Menotti ist tot. Dies vermeldete der argentinische Verband am Sonntagabend.

Cesar Luis Menotti holte mit der argentinischen Nationalmannschaft 1978 bei der umstrittenen Heim-WM erstmals den Titel für die Südamerikaner. Im Finale gewannen die Hausherren in Buenos Aires gegen die Niederlande - 3:1 hieß nach Verlängerung gegen die abermals glücklosen Europäer.

Als ebenjene Niederländer 1974 schon das WM-Endspiel in München gegen die DFB-Auswahl verloren hatten, hatte Menotti den Posten des argentinischen Nationaltrainers angetreten - und führte sein Heimatland vier Jahre später auf den höchsten Gipfel.

Ein weiterer Triumph auf dieser Bühne blieb Menotti verwehrt. Bis 1983 trainierte er die Argentinier, bei der WM 1982 in Spanien schied der damalige Titelverteidiger in der 2. Finalrunde mit 1:3 gegen Brasilien im Duell der Erzrivalen aus. Neben Argentinien coachte er auch die Auswahl Mexikos (1991 bis 1992).

Trainer in Barcelona und bei Atletico

Auf Vereinsebene trainierte der im Herbst 1938 geborene Menotti, der in seiner Heimat aufgrund seiner hageren Erscheinung "El Faco" ("der Dürre") genannt wurde, große argentinische Klubs wie die Boca Juniors oder River Plate. In Europa war er vier Jahre in der spanischen Liga aktiv und trainierte dort den FC Barcelona und Atletico Madrid. Mit den Katalanen holte er während seiner einjährigen Amtszeit drei Titel - wenn auch mit der Copa del Rey, dem Ligapokal und dem spanischen Superpokal eher die weniger glanzvollen.

Der Walther-Bensemann-Preisträger des Jahres 2009 hatte stets auch den "schönen" Fußball im Blick. Sein ehemaliger Spieler beim FC Barcelona, Bernd Schuster, beschrieb die Arbeitsweise so: "Nehmen Sie Cesar Luis Menotti, ein Toptrainer, aber wenn er mit einem Spieler geredet hat, hat er gefragt, ob es Frau und Kindern gutgeht. Ansonsten saß er auf der Bank und rauchte 50 Zigaretten."