Argentinien legt sich frühzeitig auf Olympiakader fest

Argentiniens Nationalcoach Guillermo Milano hat sich schon festgelegt, welche 17 Spieler die "Albiceleste" bei den Olympischen Spielen von Paris vertreten sollen. Ein Trio muss noch in die Reservistenrolle rücken, Aufschluss darüber werden auch Testspiele geben.

Argentinien wird vom 25. Juni bis zum 15. Juli in Montpellier ein Trainingslager absolvieren, vor allem ein Heimvorteil für Spielmacher Diego Simonet, der beim französischen Erstligisten spielt.

Am 4. Juli in der französischen Stadt und zwei Tage später in Barcelona wird man gegen Spanien testen. Im Anschluss reist man auch noch einmal nach Kopenhagen, liefert sich am 16. und 18. Juli jeweils Duelle mit Weltmeister Dänemark.

In der Vorrunde wartet zum Auftakt Norwegen. Es folgen Duelle mit Ungarn, Dänemark, Frnakreich und Ägypten. Nur wenn der Sprung ins Viertelfinale gelingt, folgt die Weiterreise nach Lille.

Mit Federico Fernandez ist nur ein einziger Spieler in Argentinien aktiv, alle anderen spielen in Europa. Gleich elf Spieler sind in Spaniens Liga Asobal aktiv, auch aufgrund der gemeinsamen Sprache eine natürliche Wahl. Neben Simonet spielt mit Nicolás Bono ein weiterer Spieler in Frankreich. Pedro Martínez konnte mit Sporting CP Lissabon in Portugal die Meisterschaft gewinnen, Kreisläufer Gaston Mourino ist in Rumänien bei Dobrogea Sud Constanta unter Vertrag.

Kader Argentinien für die Olympiavorbereitung

Torhüter:

Leonel Maciel (Bidasoa Irun/ESP)

Juan Bar (Atlético Valladolid/ESP)

Außen:

Ignacio Pizarro (BM Cuenca/ESP)

Federico Fernández (San Fernando HB)

Santiago Baronetto (EÓN Alicante/ESP)

Rückraum:

Nicolás Bonanno (BM Nava/ESP)

James Parker (EÓN Alicante/ESP)

Pablo Vainstein (TM Benidorm/ESP)

Federico Pizarro (BM Cuenca/ESP)

Guillermo Fischer (BM Villa de Aranda/ESP)

Andrés Moyano (BM Granollers/ESP)

Diego Simonet (Montpellier HB/FRA)

Nicolás Bono (Istres Provence/FRA)

Pablo Simonet (CBM Puente Genil/ESP)

Pedro Martínez (Sporting CP Lissabon/POR)

Kreis:

Gastón Mouriño (HC Dobrogea Sud Constanta/ROU)

Lucas Moscariello (TM Benidorm/ESP)