Argentinien im Halbfinale - Neuseeland verlängert Irlands Fluch

Argentinien steht nach dem überraschenden Sieg gegen Wales als erstes Team im Halbfinale der Rugby-Weltmeisterschaft in Frankreich. Anschließend folgte Neuseeland.

Argentinien hat zum dritten Mal das Halbfinale bei einer Rugby-Weltmeisterschaft erreicht. Der Außenseiter aus Südamerika siegte am Samstag in Marseille überraschend gegen Wales 29:17 (6:10) und trifft nun am Freitag auf den Sieger der Partie zwischen Irland und Neuseeland.

Die Waliser hatten im vollbesetzten Stade Velodrome zur Freude von Tribünengast Prinz William zunächst alles im Griff und lagen schnell 10:0 in Führung. Doch danach kamen die Argentinier immer stärker auf und drehten das Spiel zu einer 12:10-Führung. Auch auf die erneute walisische Führung hatte die Mannschaft von Michael Cheika eine Antwort parat. Argentinien hatten zuvor 2007 und 2015 das Halbfinale erreicht, den Titel aber noch nie gewonnen.

Neuseeland verlängert irischen Fluch

Am Abend erreichten die All Blacks aus Neuseeland nach einem denkwürdigen Top-Duell gegen das starke Irland die Runde der letzten Vier. Der dreimalige Titelträger rang den Weltranglistenersten nach einer dramatischen Schlussphase im stimmungsvollen Stade de France mit 28:24 (18:17) nieder und steht damit zum neunten Mal in der Vorschlussrunde einer Weltmeisterschaft.

Die All Blacks überrannten ihren Gegner zu Beginn, führten schnell 13:0, doch dann kamen die Iren, die zuvor 17 Spiele in Folge gewonnen hatten, zurück und gestalteten das Spiel bis in die Schlussphase offen. Eine Gelbe Karte gegen Neuseeland brachte zusätzliche Spannung in die Begegnung, doch die All Blacks hielten den wütenden Angriffen der Europäer auch in Unterzahl stand.

Am 20. Oktober geht es dann gegen Argentinien um den Finaleinzug. Dagegen geht der Fluch der Iren weiter, noch nie erreichte ein Team von der Grünen Insel das Halbfinale einer WM - bei zehn Turnieren war achtmal im Viertelfinale Endstation.

Das Spiel war zugleich auch der Schlusspunkt auf die tolle Nationalmannschaftskarriere von Irlands Rekordscorer Johnny Sexton, der bereits zuvor angekündigt hatte, nach der WM zurückzutreten.