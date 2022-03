Messi macht den Deckel drauf: Argentinien schlägt Venezuela

Angeführt vom gut aufgelegten Lionel Messi besiegte Argentinien zum Abschluss des vorletzten Spieltages in der südamerikanischen WM-Qualifikation Schlusslicht Venezuela mit 3:0.

Für die Albiceleste trafen am Freitag (Ortszeit) im legendären Stadion La Bombonera in Buenos Aires der Ex-Stuttgarter Nicolas Gonzalez in der 35. Minute, Angel Di Maria in der 79. Minute und Kapitän Messi in der 82. Minute. Argentinien schraubte seine Serie damit auf 30 Spiele ohne Niederlage hoch.

"Seit langem schon fühle ich mich glücklich, wenn ich hier bin", erklärte Messi, ehe er auf dem Rasen ausgelassen tanzte. Nach zuletzt stark kritisierten Auftritten für seinen Klub Paris St. Germain hat der 34-Jährige in der Nationalelf Spiel- und Torlaune wiederentdeckt.

Nach den schon qualifizierten Brasilianern und Argentinien hatten sich am Donnerstag Ecuador und Uruguay die beiden letzten Direkttickets für Katar gesichert. Bei der finalen Eliminatorias-Runde am Dienstag geht es somit nur noch um Platz fünf, der den Umweg über die Ausscheidung gegen den Asienvertreter eröffnet. Im Rennen sind Peru (21 Punkte/gegen Paraguay), Kolumbien (20/in Venezuela) und Chile (19/gegen Uruguay).