Bielsas Uruguay zu schnell für Messi & Co.: Argentinien verliert erstmals seit der WM

Die stolze Serie von Emiliano Martinez ist gerissen. Erstmals hat der Weltmeister-Torwart mit Argentinien wieder einen Treffer kassiert - und ein Spiel verloren. Schuld war ein Landsmann.

Serie gerissen: Emiliano Martinez geschlagen in La Bombonera. AFP via Getty Images

Die Bombonera in Buenos Aires, Heimat der Boca Juniors, bot wieder einmal einen stimmungsvollen Rahmen. Weltmeister Argentinien wollte gegen Nachbar Uruguay seinen Lauf in den Eliminatorias fortsetzen und einen weiteren Schritt in Richtung WM machen.

Denkste. Die Celeste, trainiert vom Argentinier Marcelo Bielsa, entführten in der Nacht zum Freitag (MEZ) einen 2:0-Sieg beim Favoriten. Ronald Araujo (FC Barcelona, 41.) und Darwin (FC Liverpool, 87.) trafen vor und nach der Pause für den zweimaligen Weltmeister beim amtierenden Titelträger.

Gäste klar besser, Bielsa-Handschrift erkennbar

Von An- bis Abpfiff waren die Gäste die bessere Mannschaft. "Sie spielen intensiv, es war schwer, unser Spiel aufzuziehen", klagte Lionel Messi hernach. "Sie haben physisch starke und schnelle Spieler im Mittelfeld, wir haben uns heute nie richtig wohl gefühlt." Man sehe eindeutig Bielsas Handschrift, so der Superstar weiter.

Das Tempo schmeckte den Argentiniern nicht, deren Abwehr erstmals seit der WM in Katar auch nicht standhalten konnte. Die imposante Serie von Schlussmann Martinez riss beim Araujo-Tor und somit nach 751 Spielminuten, Rekord für die Albiceleste. Begonnen hatte sie im WM-Finale gegen Frankreich.

Auch Messis Serie endet

Und auch Messis Lauf hatte ein Ende. Der 36-Jährige hatte bei seinen vergangenen neun Startelfeinsätzen für sein Heimatland jeweils getroffen, zuletzt nicht bei der WM in der Gruppenphase gegen Polen.

Mit zwölf Punkten bleibt Argentinien in der Qualifikation Südamerikas dennoch vorne. Uruguay (10) und Brasilien-Bezwinger Kolumbien (9) folgen dahinter, die Selecao ist nur Fünfter. Gut für sie, dass sich fortan sechs Nationen aus Südamerika direkt für die WM qualifizieren.