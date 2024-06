Ohne Messi und Coach Scaloni: Martinez zementiert Argentiniens perfekte Gruppenphase

Drittes Spiel, dritter Sieg: Argentinien stürmt makellos bei der Copa America ins Viertelfinale, obwohl Superstar Lionel Messi und Trainer Lionel Scaloni gegen Peru fehlen. Im Rampenlicht steht dafür Lautaro Martinez.

Argentinien war nach zwei Spielen mit Blick auf das Viertelfinale schon durch, der Weltmeister rundete aber die Gruppenphase bei der Copa America mit einem 2:0 gegen Peru im Hard Rock Stadium in Miami perfekt ab. Und das, obwohl die beiden Lionels fehlten.

Superstar Lionel Messi fehlte aufgrund einer Oberschenkelverletzung, die er sich im zweiten Gruppenspiel gegen Chile (1:0) zugezogen hatte. Der Kapitän des Titelverteidigers wurde daher, nachdem der Einzug in das Viertelfinale schon vor dem letzten Spiel feststand, geschont. Und Trainer Scaloni durfte nicht auf der Bank Platz nehmen, weil er von CONMEBOL aufgrund der wiederholten verspäteten Rückkehr seiner Mannschaft aus der Halbzeitpause in den letzten Spielen gesperrt worden war.

Paredes scheitert vom Punkt, aber Martinez schnürt den Doppelpack

Scaloni wurde von Co-Trainer Walter Samuel vertreten, auf dem Platz übernahm für Messi dann Lautaro Martinez. Nachdem sich Argentinien gegen die Peruaner vor der Pause schwertat und mit einem 0:0 in die Kabinen ging, eröffnete Martinez den zweiten Durchgang mit dem 1:0 (47.). Eine feine Kombination durch das Mittelfeld veredelte Angel di Maria mit einem Steckpass auf den durchgestarteten Martinez, der alleine vor dem Tor die Nerven behielt und vollendete.

Leandro Paredes schoss in der 72. Minute zwar einen Handelfmeter an den Pfosten, am Sieg des Weltmeisters änderte dies aber nichts. Vielmehr setzte Martinez vier Minuten vor dem Ende nach einem weiten Pass mit einem Lupfer den 2:0-Schlusspunkt. Der Torjäger von Inter Mailand besiegelte damit die perfekte Gruppenphase ohne Punktverlust und Gegentor.

Ob Messi im Viertelfinale wieder zur Verfügung steht, ist noch fraglich. Dem 37-Jährigen gehe es zwar allmählich besser, die Argentinier werden aber "weiter auf ihn und die Ärzte hören", wie Samuel mit Blick auf Messi sagte.

Auch Kanada weiter

Neben Argentinien ist auch Kanada, erstmals Gast bei der Südamerikameisterschaft, in die nächste Runde eingezogen. Den Kanadiern reichte ein 0:0 gegen Chile für Platz 2 in der Gruppe A.