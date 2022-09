Doppelpack samt frechem Freistoß: Messi glänzt als Joker

Lionel Messi hat als Joker zum nächsten Sieg der argentinischen Nationalmannschaft beigetragen - und machte auch noch einen furchtlosen Fan glücklich.

Die argentinische Nationalelf hat einmal mehr unterstrichen, dass bei der WM in Katar mit ihr zu rechnen sein wird. In der Nacht auf Mittwoch (MESZ) bezwang der Copa-America-Sieger in Harrison/USA Jamaika um den Ex-Leverkusener Leon Bailey in einem Testspiel mit 3:0 und ist nun seit 35 Spielen ungeschlagen.

ManCity-Stürmer Julian Alvarez brachte Argentinien mit seinem zweiten Länderspieltor früh in Führung (13.), Lionel Messi baute sie in der Schlussphase schließlich standesgemäß aus. Der 35-Jährige, diesmal in der 55. Minute eingewechselt, traf erst aus der Distanz (86.) und verwandelte dann einen selbst herausgeholten Freistoß von der Strafraumkante frech - per Flachschuss ins linke untere Eck (90.).

Fan will mitten im Spiel ein Messi-Autogramm auf den Rücken

Zweimal mussten Ordner eingreifen, weil Fans aufs Spielfeld in Richtung Messi gerannt waren. Ein Eindringling bat erfolgreich um eine Unterschrift auf den nackten Rücken, wurde aber von den Sicherheitskräften rabiat zu Boden gerissen, noch bevor Messi sein Autogramm vollständig gesetzt hatte.

Nach seinem Doppelpack steht Messi nun bei 90 Toren in 164 Länderspielen, von denen er nun glatte 100 gewonnen hat. Die Argentinier, die letztmals im Copa-America-Halbfinale 2019 gegen Brasilien verloren (0:2), bekommen es in der WM-Vorrunde mit Saudi-Arabien, Mexiko und Polen zu tun.