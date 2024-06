Messi mit Glück und Verstand: Argentinien glänzt bei Copa-Generalprobe

Doppelpack plus Assist: Lionel Messi hat die argentinische Nationalmannschaft im letzten Testspiel vor Copa America zum Sieg gegen Guatemala geführt. Am Donnerstag beginnt dann die Mission Titelverteidigung.

Besser hätte das Startelf-Comeback von Messi in der argentinischen Nationalmannschaft kaum laufen können. Beim 4:1-Erfolg gegen Guatemala lieferte der 36-Jährige eine Gala-Vorstellung ab und präsentierte sich in blendender Form.

Wobei der Abend im Football-Stadion der Washington Commanders vor 65.000 Zuschauern für die Südamerikaner mit einem Rückschlag begann. Schon in der vierten Minute durfte der Underdog feiern - nach einem Eigentor durch Lisandro Martinez. Die Antwort der Weltmeister ließ allerdings nicht lange auf sich warten.

Bevor Messi im Laufe der Partie seine Brillanz aufblitzen ließ, hatte er aber in erster Linie Glück. In der 12. Minute setzte Argentinien den Gegner mit einem hohen Angriffspressing unter Druck, Keeper Hagen hatte im eigenen Sechzehner aber eigentlich genug Zeit, um den Ball zu klären. Stattdessen traf er die Kugel nicht richtig, schoss den auf Höhe des Elfmeterpunktes stehenden Messi an, der nur noch zum Ausgleich einschieben musste.

Tore Nummer 107 und 108 für Messi

Noch vor der Halbzeitpause hatte Argentinien das Spiel schließlich gedreht. Lautaro Martinez traf in der 39. Minute per Elfmeter und nach dem Seitenwechsel nach Vorlage von Messi zum 3:1 (66.). Letzterer krönte seinen Auftritt mit dem Treffer zum 4:1-Endstand, indem er einen Steckpass von di Maria per Lupfer über Hagen vollendete (77.).

Zum Thema Der Spielplan der Copa America 2024

So sammelte Messi im 182. Pflichtspiel seine Treffer 107 und 108. Zusätzlich auf das Konto des Stars von Inter Miami ging ein Freistoß an den Pfosten oder auch ein starker Pass vor dem Elfmeter. Beim Härtetest gegen Ecuador Anfang der Woche (1:0), hatte Messi noch auf der Bank begonnen und kam erst in der 56. Minute als Joker. Die Länderspiele im März hatte er wegen Problemen am Oberschenkel verpasst.

Die Generalprobe vor dem Auftakt der Copa America ist für den Titelverteidiger damit geglückt. Argentinien startet in der Nacht auf Freitag (deutscher Zeit) mit dem Duell mit Kanada. Die weiteren Gruppengegner sind Peru und Chile, erstmals sind bei dem Turnier auch sechs Teams aus dem nördlichen Kontinentalverband CONCACAF dabei.