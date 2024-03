Dank der England-Legionäre: Argentinien schlägt auch ohne Messi El Salvador mühelos

Ohne den am rechten Bein verletzten Superstar Lionel Messi gewann der Weltmeister aus Argentinien bei seiner Testspielreise in den Vereinigten Staaten mühelos gegen El Salvador mit 3:0.

Der amtierende Weltmeister Argentinien hat in der Nacht auf Samstag (MEZ) sein erstes Länderspiel im neuen Kalenderjahr gewonnen. Beim Testspiel gegen El Salvador im Lincoln Financial Field in Philadelphia (USA) - die deutsche Nationalmannschaft testete an gleicher Stelle im vergangenen Oktober gegen Mexiko (2:2) - stellten die Südamerikaner auch ohne Superstar Lionel Messi, der sich zuletzt beim Spiel seines Stammvereins Inter Miami gegen Nashville SC leicht am rechten Bein verletzt hatte, früh die Weichen auf Sieg und gewannen letztendlich mühelos mit 3:0.

Bereits nach 16 Minuten ging das von Lionel Scaloni trainierte Team nach einem Eckball von Routinier Angel di Maria durch den Spurs-Verteidiger Cristian Romero per Kopf in Führung, bevor kurz vor dem Halbzeitpfiff ein weiterer Premier-League-Legionär, Chelseas Enzo Fernandez, aus zwei Metern nur noch zur 2:0-Pausenführung abstauben musste (42.).

Der schönste Spielzug der Partie folgte dann kurz nach Wiederanpfiff: Über mehrere Stationen wurde Giovani Lo Celso, ebenfalls Tottenham Hotspur, im Strafraum freigespielt, der aus zehn Metern mit dem linken Außenrist technisch anspruchsvoll zum Endstand - auch nachdem die Albiceleste in der Folge noch einige gute Möglichkeiten vergab - einschob (52.).

Weiter geht es für die Argentinier, die neben Messi auch verletzungsbedingt auf den Leverkusener Exequiel Palacios verzichten mussten, am kommenden Mittwoch. Um 4 Uhr deutscher Zeit testen die Südamerikaner dann in Los Angeles gegen Costa Rica.