Messis umjubeltes Comeback: Argentinien besteht Copa-Härtetest

Argentinien hat im vorletzten Test vor der Copa America einen 1:0-Sieg gegen Ecuador gefeiert. Lionel Messi kam nach langer Länderspielpause als Joker - für den Torschützen.

Nach Brasilien hat mit Argentinien auch der zweite Top-Favorit sein vorletztes Testspiel vor der Copa America gewonnen. Einen Tag nachdem die Selecao dank des künftigen Real-Madrid-Sturmtalents Endrick einen ganz späten 3:2-Sieg über Mexiko gefeiert hatte, setzte sich der amtierende Weltmeister mit 1:0 gegen Ecuador durch.

Angel di Maria war mit seinem Treffer in der 40. Minute nach Vorlage von Verteidiger Cristian Romero (Tottenham) der Matchwinner im Soldier Field in Chicago. Umjubelt wurde aber auch der Mann, der in der 56. Minute für den 36-jährigen Routinier von Benfica Lissabon eingewechselt wurde: Lionel Messi.

Palacios eingewechselt - Generalprobe in Washington

Der Ballon-d'Or-Rekordgewinner hatte die März-Länderspiele wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst und trug damit erstmals seit einem halben Jahr wieder das Trikot der argentinischen Nationalmannschaft. Es war sein 181. Länderspiel (106 Tore). Exequiel Palacios von Double-Gewinner Bayer 04 Leverkusen kam in der Schlussphase zu seinem 29. Einsatz.

Trainer Lionel Scaloni hatte beim Aufeinandertreffen mit Ecuador, das ebenfalls an der Copa America teilnehmen wird, bewusst vorsichtig aufgestellt. Um "nichts zu riskieren", hätten Messi, di Maria oder Julian Alvarez nur Teileinsätze erhalten, andere wie Nicolas Otamendi gar nicht gespielt. Die Generalprobe steht für die Argentinier erst am Samstag (2 Uhr MESZ) in Washington gegen Guatemala an. Bereits am Donnerstag (1 Uhr MESZ) testet Brasilien ein letztes Mal - gegen Copa-Gastgeber USA.

Beim Turnier, das vom 20. Juni bis 14. Juli und damit parallel zur EM in Deutschland stattfindet, peilt Rekord-Champion und Titelverteidiger Argentinien seinen 16. Triumph an. In der Gruppe A treffen Messi & Co. auf Kanada, Chile und Peru. Scaloni prophezeit schon jetzt eine "sehr schwierige" Copa, an der zum zweiten Mal nach 2016 gleich 16 Mannschaften teilnehmen dürfen.