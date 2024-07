Messi verlupft Elfmeter - Martinez rettet Argentinien ins Halbfinale

Auf dramatische Weise hat Argentinien das Halbfinale der Copa America erreicht. Gegen Ecuador überstand der Titelverteidiger zwei späte Rückschläge - einen davon verursachte Lionel Messi.

Erneut hat Argentiniens Nationalmannschaft ein wichtiges Elfmeterschießen gewonnen. In der Nacht auf Freitag (MESZ) setzte sich der amtierende Weltmeister im Viertelfinale der Copa America mit 4:2 i.E. gegen Ecuador durch, obwohl Kapitän Lionel Messi anders als im WM-Finale 2022 gegen Frankreich als erster Schütze vergab.

Der 37-Jährige, dessen Einsatz wegen Oberschenkelproblemen lange fraglich gewesen war, entschied sich für einen frechen Lupfer, der allerdings an der Oberkante der Latte landete. Doch erneut konnten sich die Argentinier auf ihren Keeper verlassen: Emiliano Martinez parierte gleich die ersten beiden Elfmeter der Ecuadorianer, wobei er es sich wie im Dezember 2022 nicht nehmen ließ, das mit einem provozierenden Tänzchen zu feiern (während Ecuadors Keeper Alexander Dominguez Messi nach dessen Fehlschuss in den Arm genommen hatte).

Valencia verschießt in der regulären Spielzeit Ecuadors ersten Elfmeter

Routinier Nicolas Otamendi, der mit den Olympischen Spielen gleich das nächste Sommer-Highlight vor der Brust hat, verwandelte den entscheidenden Elfmeter der Argentinier, die abgesehen von Messi allesamt die Nerven behielten.

Dabei hatte es lange so ausgesehen, als benötige der Rekordsieger der Copa (gemeinsam mit Uruguay) dieses Nervenspiel vom Punkt gar nicht. Nach einem Treffer von Lisandro Martinez, der nach einer verlängerten Ecke sein erstes Länderspieltor geköpft hatte (35.), führte die Albiceleste bis in die Nachspielzeit - auch weil Enner Valencia in der 62. Minute mit einem Handelfmeter am Pfosten gescheitert war.

Doch der Underdog um die Bundesliga-Profis Piero Hincapie (Leverkusen) und Willian Pacho (Frankfurt), der in der Gruppenphase Mexiko knapp hinter sich gelassen hatte, glich spät noch aus: Der eingewechselte Kevin Rodriguez lenkte eine Halbfeld-Flanke des gebürtigen Hamburgers John Yeboah (zwei Bundesliga-Einsätze für Wolfsburg) per Kopf ins Netz (90.+1) und erzwang das Elfmeterschießen. Eine Verlängerung ist in Viertel- und Halbfinale nicht vorgesehen. Joker Jordy Caicedo hatte nach dem 1:1 sogar noch die Chance auf das 2:1, köpfte aber vorbei (90.+7).

Im Halbfinale bekommt es Argentinien entweder mit Venezuela, das seine Gruppe mit drei Siegen dominiert hatte, oder Kanada zu tun, das bereits das Eröffnungsspiel gegen Messi & Co. mit 0:2 verloren hatte. Ihr Viertelfinale steigt am Samstag (3 Uhr MESZ).