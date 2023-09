Freistoßspezialist Messi sorgt für Argentiniens Auftatktsieg und warnt

Argentinien hat auf dem Weg zur WM 2026 einen mühsamen Erfolg über Ecuador gefeiert. Wegbereiter Messi glaubt an eine schwere Qualifikation für den Titelverteidiger.

Weltmeister Argentinien wird auf dem Weg zur Titelverteidigung bereits in der Qualifikation vor großen Herausforderungen stehen. Dies zumindest meinte Kapitän Lionel Messi, nachdem er beim Auftakt gegen Ecuador in der Schlussphase per Freistoß den 1:0-Endstand markiert hatte (77.).

"Jeder will Argentinien schlagen - jetzt als Weltmeister umso mehr", sagte Messi nach dem ersten Quali-Erfolg am Donnerstag im Estadio Mas Monumental in Belgrano, Buenos Aires. Auf dem Weg zum kommenden Turnier in den USA, Kanada und Mexiko gelang gegen Ecuador erst spät "ein sehr wertvoller Triumph, um diesen neuen Weg zu beginnen", wie der 36-Jährige auf Instagram schrieb.

Unmittelbar vor Ablauf der regulären Spielzeit wurde Kapitän Messi für Exequiel Palacios von Bayer Leverkusen ausgewechselt und sprach im Nachhinein von einem "schwierigen Spiel, sehr körperlich. Ich war etwas müde und wurde ausgewechselt, aber ich fühlte mich gut." Messi, der im Sommer von Paris St. Germain zu Inter Miami gewechselt war, betonte: "Es ist keine einfache Gruppe."

Titelverteidiger Argentinien eröffnete weltweit den Kampf um Tickets für die WM 2026. Zum ersten Mal in der Geschichte werden dann 48 Nationen an der Endrunde teilnehmen. Das Finale findet am 19. Juli 2026 statt. Nach dem Auftaktsieg vor heimischem Publikum treffen die Argentinier am kommenden Dienstag in der Höhe von La Paz auf Bolivien (22 Uhr MESZ).