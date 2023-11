Heide der Held im Elfmeterschießen: Deutsche U 17 zieht gegen Argentinien ins WM-Finale ein

Die deutsche U 17 steht im WM-Finale! In einem höchst spannenden Halbfinale gegen Argentinien wechselte die Führung mehrfach, ehe die Südamerikaner in der Nachspielzeit das Elfmeterschießen erzwangen. Dort wurde Ersatzkeeper Heide mit zwei gehaltenen Elfmetern zum Helden.

Dass die deutsche U 17 bei der WM in Indonesien überhaupt in der Runde der letzten vier Teams stand, war zu großen Teilen auch Keeper Max Schmitt zu verdanken. Der 17-Jährige ließ die Spanier im Viertelfinale verzweifeln und war neben Elfmetertorschütze Brunner der Garant für das Weiterkommen. Im Halbfinale fehlte Schmitt allerdings krankheitsbedingt, Heide sprang deshalb ein. Außerdem beorderte Trainer Christian Wück Yalcinkaya und Osawe anstelle von Herrmann und Kabar in die erste Elf.

Echeverri bestraft Jeltschs Fehler nicht - Brunner sticht eiskalt zu

Bei der Albiceleste stachen im bisherigen Turnierverlauf vor allem Stürmer Ruberto und Kapitän Echeverri heraus (beide fünf Tore). Zweiterer traf nach zehn Sekunden und einem abgeblockten langen Schlag von Jeltsch gleich mal das Außennetz. Argentinien machte Druck und versuchte vor allem über die dribbelstarken Außenpositionen in den deutschen Strafraum zu kommen.

Die DFB-Elf setzte auf schnelles Umschaltspiel und stach mit der ersten Chance gleich zu: Nach einer Balleroberung bediente Darvich Brunner, der eiskalt ins kurze Eck abschloss (9.).

Argentinien spielbestimmend

Spielbestimmend blieben in Hälfte eins aber die Argentinier, bei denen nach dem deutlichen 3:0 gegen Brasilien Albarracin den gelbgesperrten Lopez ersetzte. Das Team vom ehemaligen Leverkusener Bundesliga-Spieler Diego Placente tauchte immer wieder am und im Strafraum auf, selten wurde es aber für das deutsche Tor so gefährlich wie in Minute 22, als Heide das 1:1 mit einer starken Parade gegen Albarracin verhinderte.

Die deutsche Elf war meist in der Defensive gefordert, hielt dort aber gegen die offensivfreudigen Argentinier gut dagegen. Bei schnellem Umschalten gab es zudem immer wieder Räume für Deutschland, die Moerstedt (16.) und Yalcinkaya (34.) nicht nutzen konnten.

Ruberto dreht die Partie

Stattdessen glich Argentinien aus: Nach einem Steckpass auf Gorosito konnte Brunner gegen den Außenverteidiger den Pass nach innen nicht verhindern, wo Torjäger Ruberto eiskalt abschloss (36.). Echeverri hatte direkt nach Wiederanstoß die nächste Chance, der Schuss geriet aber zu zentral auf Heide (38.).

Kurz vor der Pause hätte Deutschland erneut in Führung gehen können, Darvich entschied sich statt eines Schusses für die Ablage auf Brunner, die der Dortmunder über das Tor schlenzte (45.+4). Quasi im Gegenzug stellte Ruberto mit einem satten Abschluss von halblinks im Strafraum auf 2:1 (45.+4).

Brunner bestraft Florentins Patzer

Im zweiten Durchgang gelang es der deutschen U 17 besser, die Albiceleste vom eigenen Tor fernzuhalten, dennoch ging die erste Chance aufs Konto der Südamerikaner (Acuna schoss drüber, 46.). Insgesamt machte Argentinien aber etwas weniger als noch im ersten Durchgang. Keeper Florentin verhinderte mit einer starken Fußabwehr gegen Moerstedt das 2:2 (47.). Dann patzte aber der Keeper: Sein Pass landete bei Brunner, der nach ein paar Metern von der Strafraumkante eiskalt ins lange Eck zum Ausgleich schlenzte (58.).

Ein zweiter Fehler schenkte Moerstedt gar das 3:2. Nach einer Darvich-Flanke stoppte der eingewechselte Villalba den Ball am Fünfer in die Luft, der Stürmer köpfte eiskalt ein (69.).

Heide wird mit Verzögerung zum Helden

In der Schlussphase fand Argentinien, das immer mehr aufmachte, nicht mehr zum Tempo und der Spielfreude aus dem ersten Durchgang zurück, auch weil der deutsche Nachwuchs konzentriert verteidigte und das ein oder andere taktische Foul zog. Selbst ließ die U 17 durch Harchaoui (79.) und zweimal durch den eingewechselten von der Hitz (88., 89.) die Entscheidung liegen. So war zittern bis in die Nachspielzeit angesagt. Dort verhinderte Heide, der an Schmitts überragende Leistung gegen Spanien nahtlos anknüpfte, gegen Echeverri (90.+1) und Mastantuono (90.+5) erst stark den Ausgleich, ehe er doch ein drittes Mal von Ruberto bezwungen wurde (90.+7).

Im folgenden Elfmeterschießen wurde Heide dann aber doch noch der Held. Der Keeper der SpVgg Unterhaching parierte die ersten beiden Elfmeter gegen Mastantuono und Echeverri - und machte so gemeinsam mit Brunner, der den letzten Elfmeter verwandelte, das WM-Finale klar.

Wer am kommenden Samstag (13 Uhr) der Gegner der deutschen U 17 wird, das spielen ab 13 Uhr Frankreich und Mali aus. Argentinien bleibt nur das Spiel um Platz 3, das bereits am Freitag stattfindet (13 Uhr).