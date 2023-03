Argentinien deklassiert Curacao mit 7:0 - Messi durchbricht Schallmauer

Der Weltmeister kommt aus dem Feiern gar nicht mehr heraus: Im zweiten Spiel nach dem WM-Titel hat Argentinien seinen Gegner Curacao mit 7:0 deklassiert. Superstar Messi durchbrach dabei eine besondere Schallmauer.

Schon beim jüngsten 2:0 gegen Panama - dem ersten Spiel der Albiceleste seit dem großen Wurf - hatte es in Buenos Aires eine große Fiesta gegeben. Diesmal strömten über 40.000 Zuschauer ins Estadio Unico Madre de Ciudades, um ihre Helden gebührend zu empfangen. Und die Mannschaft um Kapitän Messi dankte es mit einer Torshow: Schon zur Pause führte der haushohe Favorit mit 5:0. Messi hatte da alleine schon dreimal getroffen - und damit eine Schallmauer durchbrochen.

Als erster Argentinier in der Geschichte erreichte er die Marke von 100 Länderspieltoren, gegen Curacao waren es die Treffer 100, 101 und 102. Der Rekordtorschütze seines Heimatlandes, dem Gabriel Batistuta (56 Treffer) und Sergio Aguero (41) folgen, liegt in der ewigen Rangliste der Länderspiel-Torschützen hinter seinem portugiesischen Rivalen Cristiano Ronaldo (122) und dem Iraner Ali Daei (109), den er alsbald noch überholen dürfte. Seinen ersten Länderspieltreffer überhaupt hatte Messi am 1. März 2006 und damit vor über 17 Jahren erzielt.

Man kann Messi nicht mit Worten beschreiben. Nicolas Gonzalez

"Man kann Messi nicht mit Worten beschreiben", schwärmte der ehemalige Stuttgarter Nicolas Gonzalez: "Er ist der Beste der Welt und er zeigt es Spiel für Spiel, Tag für Tag. Jedes Mal, wenn er den Ball berührt, bringt er dich zum Lächeln." Doch auch der mittlerweile bei der Fiorentina angestellte Offensivspieler sorgte in der Anfangsphase gerade im Zusammenspiel mit Messi für Begeisterungsstürme.

Gonzalez und Messi dominieren Anfangsphase

Nach dem Führungstor von Messi (20.) trug sich Gonzalez erstmals in die Torschützenliste ein (23.), um nur zehn Minuten später seinem Kapitän das zweite Tor aufzulegen. Erneut nur zwei Zeigerumdrehungen später trat wiederum Messi als Vorbereiter in Erscheinung: Chelseas Winterneuzugang Enzo Fernandez schraubte das Ergebnis standesgemäß auf 4:0 (35.). In Minute 37 war die Messe längst gelesen, als Lo Celso - bereits Vorbereiter des 1:0 - erneut Messi in Szene setzte.

Mit dem Seitenwechsel tauschte Weltmeister-Trainer Lionel Scaloni, der Ende Februar seinen Vertrag bis 2026 verlängert hatte, munter durch. Einer dieser Joker markierte das vorletzte Tor des Abends: Di Maria, für Lo Celso gekommen, stellte auf 6:0 (78.). Drei Minuten vor dem Ende machte Sevillas Verteidiger Montiel, der im WM-Finale den entscheidenden Elfmeter hatte verwandeln können, den Deckel endgültig drauf.

Nach Schlusspfiff schalteten Spieler und Fans mal wieder in den Partymodus - und zelebrierten im verdunkelten Stadion erneut das Erreichte. Der WM-Pokal kreiste, so auch das Mikrofon, mit dem neue Fangesänge angestimmt wurden.