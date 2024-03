Di Marias Traum-Freistoß: Argentinien dreht nach der Pause auf

Auch ohne Messi schließt Argentinien seine Testspiel-Tour in den USA erfolgreich an. Gegen Costa Rica lag der Weltmeister zunächst aber zurück.

Ohne den am Oberschenkel verletzten Messi befindet sich Argentinien derzeit auf Testspiel-Tour in den USA. Nach dem lockeren 3:0 über El Salvador wollte der Weltmeister auch im zweiten Vorbereitungsspiel auf die Copa America (20. Juni bis 14. Juli 2024) Selbstvertrauen für die Titelverteidigung tanken. In Los Angeles lag die Albiceleste am Dienstagabend (Ortszeit) aber gegen Costa Rica zur Pause erst einmal zurück.

Einen Schuss von Zamora hielt Argentiniens Keeper Benitez noch, den Abpraller drückte Ugalde im Fallen vor Otamendi aus sechs Metern über die Linie (34.).

Copa America Spielplan

Gruppen

Argentinien dreht die Partie

In der zweiten Hälfte sorgte der Weltmeister, bei dem auch der Leverkusener Palacios wegen einer Muskelverletzung abgesagt hatte, dann aber für klare Verhältnisse. Di Maria zirkelte einen Freistoß aus rund 20 Metern von halbrechts herrlich in den rechten Winkel zum 1:1 (52.). Nachdem Tagliafico nach einer Ecke an der Latte gescheitert war, köpfte Mac Allister ein (56.).

Den Endstand besorgte Inter Mailands Kapitän und Joker Lautaro Martinez nach einem schönen Steckpass vom ebenfalls eingewechselten de Paul (77.).

Vor dem ersten Spieltag der Copa America gegen Kanada (20. Juni) steht für Argentinien, das gegen Costa Rica insgesamt einige gute Chancen ausließ, noch ein weiteres Testspiel gegen Guatemala (14. Juni) an.