Argentinien bangt um Messi

Weltmeister Argentinien ist mit Weltmeister-Macher Lionel Messi gut in die Qualifikation für die WM 2026 gestartet. In der Nacht auf Freitag muss die Albiceleste aber wohl ohne ihn planen.

Bei einem Versuch der Titelverteidigung würde Lionel Messi bereits 39 Jahre alt werden, es steht wohl in den Sternen, ob der Weltmeister von 2022 auch bei der WM 2026 antreten wird. Dorthin führen will der Ausnahmekönner die Argentinier aber, was ihm beim Qualifikationsspiel gegen Paraguay in der Nacht auf Freitag (1 Uhr deutsche Zeit) jedoch nicht möglich sein könnte.

Obwohl der 36-Jährige nach seiner Verletzungsunterbrechung zuletzt wieder für seinen Verein Inter Miami auf dem Rasen stand, der die MLS-Play-offs in seiner Abwesenheit verpasste, sei ein Einsatz Messis fraglich, so Weltmeister-Trainer Lionel Scaloni. Auch wenn der Mann mit der Rückennummer zehn im Training "gut" ausgesehen habe.

Muskelbeschwerden hatten Messi in den vergangenen Wochen zum Zuschauen verdammt, gerade einmal 37 Minuten stand der Linksfuß seit Anfang September auf dem Platz. Eine Entscheidung bezüglich des Paraguay-Spiels ist laut Scaloni noch nicht gefallen - er wird sie nicht alleine treffen: "Ich muss es mit ihm (Messi, d. Red.) besprechen und sicherstellen, dass wir überzeugt sind, dass er starten kann."

Zuletzt lief es auch ohne Messi

Wie Erzrivale und Rekordweltmeister Brasilien ist Argentinien bislang mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen in die WM-Qualifikation gestartet. Zum Auftakt war Ecuador geschlagen worden (1:0), auswärts Bolivien (3:0). Schon letzteren Erfolg hatte die Albiceleste ohne ihren angeschlagenen Kapitän erreicht, das einzige Tor gegen Ecuador hatte Messi per Freistoß erzielt.

Nach dem Heimspiel gegen Paraguay geht es für Scaloni, Messi und Co. in der Nacht auf Mittwoch (4 Uhr deutscher Zeit) nach Peru. Bis dahin sollte Argentiniens Rekordtorschütze (104 Tore in 176 Länderspielen) wieder einsatzbereit sein.