Arda Nebi kehrt zu den Sportfreunden Siegen zurück

Oberligist Sportfreunde Siegen ist noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden und hat mit Offensivmann Arda Nebi den dritten Sommer-Neuzugang verpflichtet.

Nebi spielte bereits in der Regionalligasaison 16/17 im Sportfreunde-Trikot und erzielte dort in 34 Partien acht Tore. Anschließend zog es ihn weiter zu Alemannia Aachen und TuS Haltern. Zuletzt kickte der 30-Jährige für Rot Weiss Ahlen in der Regionalliga West. Insgesamt kommt er auf 131 Spiele (28 Tore) in der Oberliga Westfalen und 104 Einsätze (16 Tore) in der Regionalliga. Bei den Sportfreunden erhält Nebi nun einen Zweijahresvertrag.

"Wir als Verein sind sehr froh, dass wir Arda jetzt noch in dem Stadium der Vorbereitung verpflichten konnten. Ich glaube, dass er unsere mannschaftliche Qualität noch einmal auf ein anderes Niveau setzt. Wir haben ja immer wieder betont, dass wir gerade auf den Außenbahnen bzw. im Offensivbereich noch suchen. Dass Arda jetzt zum zweiten Mal in Siegen unterschrieben hat, freut uns alle sehr, denn ich gehe davon aus, dass er uns enorm nach vorne bringen wird", so Cheftrainer Tobias Cramer über seine Neuverpflichtung.