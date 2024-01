Arda Güler und die Rückkehr ins Rampenlicht

Hat das Warten ein Ende? Am Samstag könnte erstmals Arda Güler für Real Madrid auflaufen. Trainer Carlo Ancelotti stellte sogar die Startelf in Aussicht.

"Ich möchte eine Legende in diesem Verein werden." Das sagte Arda Güler im Juli, als der 18-Jährige sich geschniegelt und gebügelt mit Anzug und Krawatte in Madrid vorstellte. Seiner Mutter kamen vor Stolz die Tränen.

Es war das letzte Mal, dass der junge Türke bei den Königlichen im Rampenlicht stand. Denn noch immer hat Güler kein Spiel für Real absolviert. Stattdessen schlug in regelmäßigen Abständen das Verletzungspech zu bei dem Youngster, für den der Klub satte 20 Millionen Euro an Fenerbahce überwiesen hatte.

Ein uneingelöstes Versprechen, das ein halbes Jahr später endlich eingelöst werden könnte. "Güler kann in der Startelf stehen", sagte Ancelotti vor der Drittrundenpartie in der Copa del Rey beim Viertligisten CF Arandina. Beim 1:0-Erfolg gegen Mallorca war der Offensivspieler bereits im Kader gestanden. "Es geht ihm gut, er ist sehr ruhig und freut sich, dass er zurück ist", sagte der Italiener danach und bat um "Ruhe und Gelassenheit mit ihm, denn er ist 18 Jahre alt und wird in der Gegenwart und in der Zukunft ein sehr wichtiger Spieler sein. Ein bisschen Geduld ist für alle erforderlich. Nach und nach wird er seine Einsatzminuten bekommen, denn die Qualität ist da".

An ihr hegt in der Tat keiner Zweifel, auch Kollegen wie Toni Kroos sind nach Trainingseindrücken voll des Lobes über Linksfuß Güler, der sich sogar dauerhaft Startelfchancen ausrechnen darf. Schließlich ist der türkische A-Nationalspieler (vier Spiele, ein Tor) als rechter Außenstürmer einsetzbar - eine Position, auf der sich in dieser Saison noch keiner bei Real aufgedrängt hat.

Auch Lucas Vazquez fällt länger aus

Dass Real große Verletzungsprobleme plagen, erhöht die Chance auf einen Startelfeinsatz für das Talent. Die angeschlagenen Ferland Mendy, Toni Kroos, Aurelien Tchouameni und Vinicius werden ebenso nicht mit dabei sein wie Lucas Vazquez, der wegen einer Oberschenkelverletzung sogar drei Wochen auszufallen droht. Die langzeitverletzten Thibaut Courtois, David Alaba und Eder Militao (alle Kreuzbandriss) stehen ohnehin nicht zur Verfügung.

Bis zum Halbfinale der Supercopa gegen Atletico Madrid in Saudi-Arabien wird aber zumindest Kroos wieder mit dabei sein. "Er hatte nach dem Mallorca-Spiel nur leichte Knöchelprobleme", sagte Ancelotti.