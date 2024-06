Während die Tschechen in der Partie gegen Portugal "Opfer ihrer Fehler" wurden, hat die Türkei ihren EM-Helden schon gefunden: Arda Güler. Die Internationalen Pressestimmen zu den Spielen vom Dienstag

Türkei - Georgien 3:1 (1:1)

Türkei:

TRT: "Arda Güler ist in die Geschichte eingegangen."

CNN Türk Sport: "Die Nationalmannschaft hat einen großartigen Start in die Euro 2024 hingelegt."

TRT Spor: "Er wird nicht der Spieler des Spiels sein, sondern der Spieler der Euro 2024: Arda Güler."

Spanien:

Marca: "Arda Güler ist der türkische Segen. Die Erwartungen waren groß, wie sich Güler bei dieser EM präsentieren würde. Nach den fehlenden Spielminuten und dem fehlenden Selbstvertrauen bei Real hatte das junge türkische Juwel jetzt eine gute Gelegenheit, der Welt zu zeigen, dass er einer der Stars der Zukunft ist. Und er hat uns nicht enttäuscht."

Mundo deportivo: "Meine Güte, was für ein Traumtor von Arda Güler. Das Fußball-Talent von Real Madrid hätte kein besseres EM-Debüt hinlegen können."

England:

The Guardian: "Arda Güler bringt den Donner, während die Türkei den Sturm überlebt."

BBC: "Güler übertrifft Ronaldos Marke mit einer umwerfenden Leistung."

Georgien:

Worldsport.ge: "Ohne Glück bis zum Schluss gekämpft. Georgiens Nationalmannschaft hat gegen die türkische Nationalelf verloren, aber es gab überhaupt keine Verlierer im Spiel, da die Mannschaft von Willy Sagnol dem europäischen Fußball gezeigt hat, dass sie es verdient hat, Teil dieses Feiertags Europameisterschaft zu sein."

Portugal - Tschechien 2:1 (0:0)

Spanien:

As: "Der Vorhang der Nacht schloss sich in Leipzig, der Regen ließ nach, und dann erschien der Jüngste der Klasse. Der Sohn von (Sergio) Conceicao, der Sohn, der immer verfolgt wird von seinem Nachnamen. Er kam, um das Tor zu erzielen, das Portugal vor einem harten, undankbaren Debüt bewahrte."

Marca: "Portugal hat es in der Nachspielzeit gelöst."

Mundo deportivo: "Portugal gilt als einer der Kandidaten auf den Titel der EM 2024. Für viele verfügt (Trainer) Roberto Martinez aus Lleida über die beste Generation, die der portugiesische Fußball hervorgebracht hat, sogar besser als die, die 2016 den kontinentalen Titel gewann. Aber heute entsprach die "Selecao das Quinas" nicht den Erwartungen und wurde viele Minuten lang von der Solidität einer Tschechischen Republik gebremst, die am Ende Opfer ihrer Fehler wurde."

Frankreich:

L'Equipe: "Portugal hat sich herausgewunden. Großer Schreck für Portugal, das lange fruchtlos spielt und den Sieg gegen Tschechien erst in den letzten Minuten sichert."

England:

The Guardian: "Francisco Conceicao kommt von der portugiesischen Bank und bricht die Herzen der Tschechischen Republik."

The Sun: "Super-Einwechselspieler Francisco Conceicao verschont in der Nachspielzeit das Erröten von Cristiano Ronaldo und Co."

Italien:

La Gazzetta dello Sport: "Alle warten auf CR7, Conceicao rettet Portugal."