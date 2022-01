Attraktiver Sendeplatz für die 3. Liga: Die ARD überträgt das Duell zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Saarbrücken als Abendspiel.

Szene aus dem vergangenen Magdeburger Heimspiel gegen Saarbrücken: Jayson Breitenbach (inzwischen in Offenbach) spielt den Ball vor Nico Granatowski. imago images

Fünf Spiele um 14 Uhr - und dann die Partie zwischen Magdeburg und Saarbrücken, die erst um 17.55 Uhr angepfiffen und in der ARD übertragen wird: Das ist das Samstagsprogramm des 24. Spieltags der 3. Liga, also am 29. Januar.

Für Magdeburg und Saarbrücken wird es das vierte Spiel des Jahres sein. Der FCM startet als Herbstmeister Mitte Januar mit einem Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg, Saarbrücken ist als Tabellenfünfter zum Auftakt beim VfL Osnabrück zu Gast.