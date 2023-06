ARD und ZDF müssen sparen: "Vor allem Fußball betroffen"

Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender müssen sparen und das wird auch den Erwerb von Sportrechten betreffen. Vor allem der Fußball darunter leiden. Ein Deal zur Frauen-WM kam erst im letzten Moment zustande.

Die Einsparungen kündigten ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky und der ZDF-Sportstrategie-Beauftragte Thomas Fuhrmann am Mittwoch beim Kongress "Neuland" in Aachen an. "Wir wissen, dass wir einsparen müssen", sagte Balkausky. Das gehe in erster Linie beim Lizenzerwerb: "Wir werden immer mehr Rechte teilen müssen."

"Vielfalt die oberste Überschrift"

Von den Sparmaßnahmen sei "vor allem der Fußball betroffen", sagte der ARD-Sportchef, ohne Details zu nennen. "Die Vielfalt ist die oberste Überschrift, bei allem, was mir machen." Die ARD verfügt nach eigenen Angaben zwischen 2021 und 2024 über einen Sportrechte-Gesamtetat von durchschnittlich rund 237,5 Millionen Euro pro Jahr. Das ZDF macht dazu keine Angaben.

Die Sender hatten zuletzt 218 Millionen Euro für die Übertragungsrechte der Männer-WM 2018 in Russland gezahlt, 214 Millionen für das Turnier Ende 2022 in Katar.

Balkausky verwies jetzt auf Sublizenz-Modelle wie mit dem neuen Sport-TV-Sender "Dyn", der unter anderem Live-Berichte vom Handball und Basketball ermöglicht. Zuletzt hatten ARD und ZDF zudem für die 3. Liga einen ähnlichen Kontrakt mit der Telekom abgeschlossen.

Sublizenzen sichern EM 2024 für die ARD und das ZDF

ARD und ZDF müssen sich mit immer mehr Mitbewerbern den Rechtemarkt teilen, was die Preise natürlich weiter nach oben treibt. Für die Heim-EM 2024 hat sich etwa die Telekom alle TV Rechte gesichert. Via Sublizenzen zeigen die beiden Sender dennoch 34 von 51 Spielen live im Free-TV.

Zuletzt gab es Diskussionen um die Rechte der Frauen-WM in Australien und Neuseeland. Die FIFA drohte gar mit einem TV-Blackout, weil ihr die Gebote zu gering waren. FIFA-Präsident Gianni Infantino fand die Angebote "enttäuschend".

Erst wenige Wochen vor dem Turnier (20. Juli bis 20. August) kam es noch zu einer Einigung. ARD und ZDF dürfen jetzt alle Spiele übertragen. Wie viel sie dafür gezahlt haben, ist nicht bekannt.