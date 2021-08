Architekt Flick wird ein Vollzeit-Bundestrainer

Der neue Bundestrainer macht Dienstreisen zur Selbstverständlichkeit. Hansi Flick geht den Neustart der Nationalelf mit positivem Denken an - und bezieht die Klubtrainer mit ein.

Eine Analyse von kicker-Chefreporter Karlheinz Wild

An diesem Wochenende geht es gleich richtig los für Hansi Flick (56). Der neue Bundestrainer, an diesem Dienstag in Frankfurt offiziell vorgestellt, wird den Bundesliga-Start 2021/22 zwischen Mönchengladbach und Bayern München live verfolgen und tags darauf die Partie zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt vor Ort sehen. Für Flick sind diese Dienstreisen eine Selbstverständlichkeit, er vermittelt eine natürliche Vorfreude darauf.

Ohnehin und insgesamt geht er seine neue berufliche Aufgabe mit größtem Elan an. Flick will mit seinem Trainerteam, so formulierte er es, eine "All-In-Mentalität" vorleben, die die Spieler auf dem Platz umsetzen sollen. Sie sollen ihre Qualitäten, die Flick in großem Maße vorhanden glaubt, wieder mit vollem Elan einbringen, sich gegenseitig coachen und pushen. Sie sollen sich vereint zu schönem, gutem, begeisterndem und erfolgreichem Fußball treiben. Wie als Vereinstrainer des FC Bayern, wo er in anderthalb Jahren sieben Titel holte, wird Flick auch beim DFB das Miteinander predigen und praktizieren, das Wir-Gefühl. Die Nationalmannschaft wird unter seiner Führung nicht allein zu den Länderspielperioden stattfinden, sondern zur Fulltime-Angelegenheit.

Klubtrainer werden mit einbezogen

Flick wird ein sehr präsenter Bundestrainer sein, er pflegt einen ganzheitlichen Ansatz. So will er auch den Verband und die Vereine zusammenführen, die Klubtrainer werden in die Gestaltung der DFB-Auswahl einbezogen. Damit soll eine Gesamtverantwortung entstehen.

Und dieser Bundestrainer wird allen ambitionierten Spielern, die entsprechende Leistung vorausgesetzt, die Perspektive für einen Auftritt in der Nationalmannschaft eröffnen. Die besten Spieler sollen für die Nationalmannschaft spielen, stellte er klar. Eine Altersgrenze gibt es für ihn nicht. Seine exemplarische Lobeshymne auf Marco Reus (32), der bei der EM pausierte, dröhnte laut und perspektivisch, als er den BVB-Kapitän als einen der besten auf dieser Position rühmte.

Mit positivem Denken, mit Selbstvertrauen und Willensstärke, mit dem entsprechenden Bewusstsein und Auftreten auf dem Platz, wo aggressiv gegen den Ball und aktiv nach vorne gespielt werden soll, will Flick den Neustart angehen und schnellstmöglich positive Ergebnisse liefern. Im September geht es los, in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein (2.9.), gegen Armenien (5.9.) und in Island (8.9.).

Architekt und Baumeister in der Krise

Eine enorme Aufbruchstimmung spüren und priesen Peter Peters, der Interimspräsident des DFB, sowie Direktor Oliver Bierhoff. Da war sehr viel positives Reden zu hören. In seiner engagierten Einlassung hob Peters hervor, dass der DFB und die Nationalmannschaft um eine neue Glaubwürdigkeit und um Vertrauen werben müssten. Es wird höchste Zeit, Flick ist dafür der erste Hoffnungsträger. Er soll der Architekt und Baumeister einer neuen Nationalmannschaft werden.

Während der Vorstellung Flicks und seines Trainerstabes wurde eifrig am neuen DFB-Campus gearbeitet, mit Raupen, Baggern, kleinem Gerät. Einen Ort mit besserem Bezug hätten sich die Verbandsleute für diese Präsentation nicht aussuchen können: Diese Akademie ist eine Baustelle - wie die Nationalmannschaft und der gesamte DFB. Noch jedenfalls.