"Arbeitsbiene", "Mittelfeldmotor": FC Bayern verlängert mit Zadrazil

Der FC Bayern hat die nächste Schlüsselspielerin langfristig gebunden: Sarah Zadrazil hat einen neuen Vertrag in München unterschrieben.

Anfang November hatte mit Nationalspielerin Lea Schüller eine Leistungsträgerin des FC Bayern einen neuen Kontrakt bis 2026 unterschrieben, nun zog Sarah Zadrazil nach. Die Vize-Kapitänin bleibt dem Frauen-Bundesligisten ebenfalls bis 2026 erhalten, wie der Verein am Montag mitteilte.

"Ich bin einfach froh, dass ich weiterhin ein Teil dieser Mannschaft und von diesem Verein sein kann", wird die österreichische Nationalspielerin auf der Website des FCB zitiert. Die 29-Jährige glaubt, "dass wir sportlich noch viel Potenzial und hohe Ziele haben, die wir erreichen wollen", hat aber auch verlängert, weil sie sich in München "extrem wohl" fühlt.

Wohl fühlen sich auch die Verantwortlichen mit der Vertragsverlängerung von Zadrazil, schließlich hat sie "in den letzten zwei Jahren beim FC Bayern gezeigt, wie wichtig sie für dieses Team ist", wie Bianca Rech, Sportliche Leitung der FC Bayern Frauen, unterstreicht. "Sie ist bei uns der Mittelfeldmotor, gerade im Defensivbereich, das zeichnet sie aus." Rech wertet die Weiterarbeit mit Zadrazil als "ein klares Zeichen nach außen, dass wir weitermachen, noch mehr Erfolg haben wollen und hungrig auf diesen Erfolg sind".

129 Spiele und eine Meisterschaft

Zadrazil, die sich selbst als "so eine Art Arbeitsbiene" bezeichnet, war im Sommer 2020 vom 1. FFC Turbine Potsdam nach München gekommen und gewann gleich in ihrem ersten Jahr beim FC Bayern den Meistertitel. Bislang hat die Österreicherin 129 Bundesliga-Spiele absolviert und neun Tore geschossen. In der laufenden Saison kam sie sechsmal in der Liga und zweimal in der Champions League zum Einsatz.