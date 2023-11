Arbeit, Instinkt, Lebensfreude: Wie Borré sich bei Werder eingefunden hat

Rafael Borré scheint angekommen zu sein beim SV Werder Bremen - passenderweise zur nun bevorstehenden Partie gegen Eintracht Frankfurt.

Diesmal gebührte der Dienst tatsächlich ihm - und nicht wie zuletzt dem Berliner Verteidiger Robin Knoche, dessen Eigentor Rafael Borré eine Woche zuvor beim 2:0-Sieg gegen Union noch wie seinen eigenen Treffer bejubelt hatte. In Wolfsburg gab es nun hingegen keinerlei Zweifel, dass der 1,74-Meter-Mann den 2:2-Endstand zwischen dem VfL und dem SV Werder Bremen herbeigeführt hatte - per Kopf wohlgemerkt.

Dass ihm derlei Nachteile, etwa was sein Körpermaß anbelangt, im wahrsten Sinn nicht groß interessieren, beweist der 28-malige kolumbianische Nationalstürmer eigentlich in jedem Spiel. "Er arbeitet Fußball auch, und das gibt uns enorm viel, dass er sich da in jeden Ball reinhaut - egal, ob seine Gegenspieler zwei Köpfe größer sind oder nicht", charakterisiert beispielsweise Marvin Ducksch den Angreifer, der sich immer mehr als sein fester Partner im Bremer Doppel-Sturm herausstellt.

Ducksch über Borré: "Es braucht wenig Worte"

Dass der gesetzte Ducksch in den letzten Minuten der beiden jüngsten Partien vorzeitig ausgewechselt wurde, während Borré in dieser Saison erstmals zweimal durchspielte, darf jedenfalls als weiterer Hinweis eines gewachsenen Standings des (ohne Kaufoption) von Eintracht Frankfurt ausgeliehenen Stürmers interpretiert werden. Am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE beim kicker) kommt es an der Weser zum Aufeinandertreffen mit dem Klub, bei dem er noch bis 2025 unter Vertrag steht.

Und wenn man sich in Bremen so umhört über Borré, darf man vermutlich davon ausgehen, dass er in diesem Kontext noch mal mehr "brennen" wird, als er das ohnehin bereits tue. Zumal der 28-Jährige darüber hinaus ja auch "ein richtig guter Kicker" sei, so Ducksch, mit dem er sich immer besser ergänze, selbst, wenn ihre Verständigung auf Englisch mal nicht so klappe: "Er ist so ein guter Instinktfußballer - wie ich - dass es wenig Worte braucht. Manchmal reichen da auch Gesten und Blickkontakte, dass man weiß, wie der andere spielen will."

Im Nationalteam eine feste Größe

Wenn es dann aber doch mal etwas sprachlichen Klärungsbedarf benötige, ist da ja immer noch Leonardo Bittencourt. Der Werder-Profi mit brasilianischen Wurzeln steht Borré sonst in einem "Mix aus Spanisch und Portugiesisch" zur Seite: "Wenn irgendwelche Fragen sind, kommt er auf mich zu. Er ist aber auch ein sehr offener Typ und gut integriert: Südamerikaner halt, ein lebensfroher Mensch." Der in seiner Fußballer-Vita zudem schon vieles gesehen hat.

"Rafa hat eine riesige internationale Erfahrung, das darf man nicht unterschätzen", betont Bittencourt. In Kolumbiens Nationalteam ist Borré erste Wahl im Angriff, was nach seiner Verpflichtung kurz vor Transferschluss allerdings durchaus eine Krux darstellte. Nachdem die Reisen zu den Länderspielen seine Eingewöhnung am Osterdeich zunächst erschwerten, hat er diesen Status mittlerweile jedoch auch bei Werder inne. Geht es nach Ducksch, "werden wir die nächsten Monate noch richtig viel Spaß mit ihm haben".