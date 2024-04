Araujo über Gündogans Kritik: "Habe Werte, die respektiert werden müssen"

Nach dem Ausscheiden in der Champions League hatte Ilkay Gündogan Rotsünder Ronald Araujo offen kritisiert. Der Uruguayer ließ durchklingen, dass er darüber nicht allzu begeistert ist.

Real weiter, Barcelona raus: Wer das Momentum nach den Champions-League-Viertelfinalspielen auf seiner Seite hat, dürfte vor dem Clasico am Sonntag (21 Uhr, LIVE! bei kicker.de) im Bernabeu klar sein.

Dass die Katalanen die Segel streichen mussten, lag zu einem Großteil an der Roten Karte für Ronald Araujo im Rückspiel gegen Paris St. Germain (1:4). Eine Szene, die auch in der Mannschaft für Diskussionen sorgte. Ilkay Gündogan kritisierte unter anderem, man müsse sich "in diesen entscheidenden Momenten schon sicher sein, dass man den Ball trifft". Und: "Ich ziehe es vor, ein Tor zu kassieren oder sogar ein Eins-gegen-eins zuzulassen. Ich weiß nicht, ob er an den Ball kommt oder nicht, aber ich gebe dem Torwart die Chance, den Schuss zu halten. Oder ich kassiere ein Tor."

Am Rande einer Benefizveranstaltung äußerte sich nun Araujo zu der Szene und auch zu Gündogans Aussagen. "Wenn der Schiedsrichter es nicht abpfeift, passiert nichts", sagte der 25-Jährige, "aber wenn er es abpfeift, muss ich des Feldes verwiesen werden." Und die Kritik seines Mitspielers? "Ich ziehe es vor, meine Gedanken zu Gündogans Äußerungen für mich zu behalten", sagte er und ergänzte: "Ich habe einen Kodex und Werte, die respektiert werden müssen."

Dass er verantwortlich für das Ausscheiden sei, verneinte Araujo klar. "Natürlich beeinflusst es das Spiel, weil wir mit zehn Mann auf dem Platz standen, aber es gibt auch viele Dinge im Spiel selbst. Wenn ich raus bin, ist das eine andere Situation, denn ich weiß, was ich beitragen und wie ich helfen kann, wenn ich auf dem Platz stehe."

Barcelona hat nicht viel Zeit, seine Wunden zu lecken. Sollte der Clasico verloren gehen, würde der Abstand auf Real Madrid elf Punkte betragen, die Meisterschaft wäre so gut wie entschieden - den Katalanen droht eine titellose Saison. "Wir haben mathematische Möglichkeiten und wir müssen bis zum Ende kämpfen", sagt Araujo.

Was Araujo über seine Zukunft sagt

Klar ist: In der kommenden Saison werden die Karten neu gemischt, Araujo beschwört glorreiche Zeiten herauf für Barcelona. "Wir haben eine junge, wunderbare Gruppe, die den Fans und Barca viel Freude bereiten wird. Diese Generation wird die Champions League gewinnen."

Dann mit Araujo, um den sich immer wieder Abschiedsgerüchte ranken? "Es läuft gut", sagte der Abwehrspieler über die Verhandlungen. Barcelona habe Gespräche mit seinem Management aufgenommen, entschieden ist aber offenbar noch nichts. "Es wird immer über meine Zukunft geredet", sagte Araujo, der noch einen Vertrag bis 2026 hat. "Und es wird immer Gerede geben."