Araujo im Bayern-Blickfeld?

Verschiedenen Medienberichten zufolge hat der FC Bayern ein Auge auf Ronald Araujo (24) vom FC Barcelona geworfen. Wie unter anderem "Sky" berichtet, will der Verein den Innenverteidiger unbedingt schon im Winter verpflichten. Transfer-Experte Fabrizio Romano zufolge liegt der Fokus des Uruguayers allerdings auf Barcelona und einer möglichen Vertragsverlängerung bei den Katalanen. Bayern-Trainer Thomas Tuchel wollte sich am Samstag nicht zu einem kolportierten Telefonat mit Araujo am Freitag äußern.