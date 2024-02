Ararkis Sandstorm: In 1,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h

Ein neues Hypercar aus Großbritannien will auf Rekordjagd gehen und eine elitäre Kundschaft gewinnen. Die braucht allerdings jede Menge Geld. Und vieles bleibt noch im Vagen.

Laut Beaufort-Skala erreicht ein Orkan, der mit Windstärke 12 tobt, eine Geschwindigkeit von 118 bis 133 Stundenkilometern. Darüber kann jeder Fahrer eines VW Polo nur müde lächeln. Und Priven Reddy sowieso. Der in Südafrika geborene Unternehmer will ein Hypercar namens "Sandstorm" auf die Räder stellen, das dem stürmischen zweiten Teil seines Namens mehr als gerecht wird.

Große Worte

Für die flache Flunder hat Reddy das in London ansässige Start-up Ararkis Automobili gegründet, dem er als CEO auch vorsteht. Mit großen Worten spart man nicht. Der Sandstorm werde einen "bahnbrechenden Moment in der Automobilgeschichte" markieren und ein "berauschendes Kapitel" aufschlagen, ferner würden die "Grenzen von Geschwindigkeit und Innovation verschoben", und vor allem die Jugend werde das Hypercar dazu bringen, "mit großen Augen zu staunen".

Damit kein falscher Eindruck entsteht: Das Bild ist eine Animation, gebaut wurde noch nicht einmal ein Prototyp. Ararkis

Zumindest wenn er darf, wie er kann, wird der Sandstorm allerdings ziemlich schnell an seinen Betrachtern vorbeigefegt sein. In 1,5 Sekunden soll er von 0 auf 100 km/h beschleunigen und damit den Weltrekord für straßenzugelassene Fahrzeuge brechen. Die Topspeed wird mit 300 km/h angegeben. Damit wäre der britische Sportler zwar nicht schneller als der Elektro-Überflieger Rimac Nevera aus Kroatien, dem 412 km/h zugeschrieben werden, wohl aber spurtstärker, denn der Nevera hat die 100er-Marke bislang in bestenfalls 1,74 Sekunden erstürmt.

Nur wenig ist bislang bekannt

Dezidierte technische Angaben bleibt Ararkis bislang allerdings schuldig. Dass der "Twin EV Motor" nur müde 118 kW/160 PS leistet, wie es in einer Pressemitteilung heißt, ist kaum vorstellbar angesichts der Tatsache, dass der Nevera brachiale 1914 PS freisetzt.

500 Kilometer Reichweite

Abzuwarten bleibt auch, ob das elektrische Hypercar tatsächlich schon "in wenigen Monaten leise über die Straßen gleitet", wie Priven Reddy visioniert. Ein leibhaftiges Auto gibt es noch gar nicht, bei den vorgezeigten Bildern handelt es sich um Computer-Animationen. Bekannt ist immerhin, dass der Sandstorm in einer leichtgewichtigen Carbon-Karosserie steckt, 500 Kilometer Reichweite schafft und einen Lithium-Ionen-Akku der Kapazität 115 kWh bekommt, der sich an der Schnellladesäule binnen einer halben Stunde von 0 auf 80 Prozent Ladestand bringen lässt. Neue Maßstäbe setzt das freilich nicht gerade.

Strikt limitiert: Wenn er tatsächlich kommt, soll es nur 20 Einheiten vom Sandstorm geben. Ararkis

Auch was die Verkaufsstrategie betrifft, mangelt es Ararkis nicht an Selbstbewusstsein. Der Sandstorm werde keineswegs einfach so gehandelt, verkündet die Pressemeldung. Vielmehr sei der Erwerb ausschließlich auf eine "exklusive Einladung" hin möglich. Nur wenige - mutmaßlich - Glückliche werden bedacht, wenn der britische Bolide wirklich gebaut wird, denn die Auflage ist auf 20 Einheiten limitiert. Und die Kunden müssen viel Geld mitbringen - die Preisvorstellung von Ararkis beläuft sich auf zwei Millionen Dollar, umgerechnet also rund 1,85 Millionen Euro.