Aranguiz kündigt Comeback an

Zum Start der Trainingswoche in Leverkusen war die Trainingsgruppe relativ übersichtlich. Besonders im Mittelfeld-Zentrum fehlen Gerardo Seoane derzeit Alternativen.

Charles Aranguiz schlenderte am Dienstag sichtlich gut gelaunt durch die Mixed Zone der Bay-Arena, grüßte die wartenden Journalisten und kündigte - für alle Anwesenden überraschend auf deutsch - für Donnerstag seine Rückkehr auf den Trainingsplatz an. Nach einer Wadenverletzung wird der defensive Mittelfeldspieler dort zwar vorerst nur individuell arbeiten, doch wenn alles glatt läuft, möchte der chilenische Nationalspieler kommende Woche zumindest Teile des Mannschaftstrainings mitmachen.

Seoane muss weiter improvisieren

Nicht nur für Aranguizs Stimmung eine gute Nachricht. Auch Gerardo Seoane ist dieser Tage für jede positive Meldung dankbar - wenn es denn kein Corona-Testergebnis ist. Denn vor dem Spiel in Gladbach musste sich der Trainer am Dienstag mit einem relativ kleinen Kreis an Profis auf dem Trainingsplatz begnügen. So fehlten neben Aranguiz, dem langzeitverletzten Sechser Julian Baumgartlinger (Knie-Operation),

Exequiel Palacios (Rückenprobleme), dem mit COVID-19 infizierten Mittelfeldspieler Nadiem Amiri sowie den beiden zum Afrika Cup abgestellten Innenverteidigern Edmond Tapsoba (der dort positiv auf COVID-19 getestet wurde) und Odilon Kossounou noch einige andere Akteure.

Paulinho und Lomb positiv getestet

Offensivspieler und Olympiasieger Paulinho sowie Ersatztorhüter Niklas Lomb mussten passen, weil sie aufgrund von leichten Erkältungssymptomen auf das Coronavirus getestet wurden. Das Ergebnis fiel bei beiden positiv aus, so dass sie damit für das anstehende Duell mit den Gladbachern passen müssen.

Demirbay und Tah treten nach Booster-Impfung kürzer

Sechser Kerem Demirbay fehlte aufgrund der Nachwirkungen seiner am Sonntag vorgenommenen Booster-Impfung. "Er hat sich nach der dritten Impfung gestern nicht so wohl gefühlt", erklärte Seoane, der bezüglich Demirbay keine Prognose für das Gladbach-Spiel abgeben wollte: "Das kann ich nicht voraussagen." Auch bei Abwehrchef Jonathan Tah sorgte die Booster-Impfung für Unwohlsein, so dass der Nationalspieler das Training vorzeitig beendete.

Die Vorbereitung auf die Partie im Borussia-Park lief am ersten Trainingstag der Woche also alles andere als rund. Auch Mittelstürmer Patrik Schick ging früher vom Platz. Der Tscheche soll aber genauso einsatzfähig sein wie Linksverteidiger Daley Sinkgraven, der das Training kurz vor dem Ende mit Schmerzen im Adduktorenbereich abbrach.

Das Mittelfeld ist die größte Baustelle

Während Seoane in Abwehr und Angriff trotzdem noch über einige Alternativen verfügt, ist das Angebot für den zentralen Bereich im Mittelfeld äußerst ausgedünnt: Am Dienstag standen mit Zehner Florian Wirtz und Sechser Robert Andrich gerade mal noch zwei Akteure für das Herzstück auf dem Trainingsplatz.

Neben der erwarteten Rückkehr von Demirbay könnte am Samstag aber auch Amiri wieder einsatzfähig sein. Der zentrale Mittelfeldspieler, der am vergangenen Mittwoch positiv getestet worden war, ist inzwischen symptomfrei und könnte - einen negativen Corona-Test vorausgesetzt - im Laufe der Woche wieder zur Mannschaft stoßen und damit ein Kandidat für das Gladbach-Spiel sein.